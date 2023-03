Todd Zimmerman, un policier à la retraite de la région de Sudbury, a pris une longue inspiration avant de raconter comment il a vécu la journée du 10 février 1998, journée où il enquêtait sur le meurtre de Renée Sweeney qui avait eu lieu le 27 janvier.

Je ne m'en remettrai jamais , a affirmé M. Zimmerman en matinée mercredi.

Ce matin-là, il devait prendre les empreintes digitales de trois personnes qui avaient été arrêtées pendant la nuit, dont celles de John Fetterly.

L'empreinte de son pouce ressemblait beaucoup à celle que les enquêteurs avaient vue deux semaines plus tôt sur la caisse enregistreuse du magasin Adults Only Video, où Renée Sweeney, 23 ans, avait été poignardée à mort.

M. Zimmerman a consulté ses collègues de l'unité médico-légale, qui ont confirmé la concordance, ce qui a mené aux accusations de meurtre qui ont pesé contre M. Fetterly.

Mon erreur est que je n'ai pas pris assez de temps pour vérifier. Je dois vivre avec ça , a expliqué l’ancien policier au jury.

Le lendemain, en regardant de plus près les empreintes, il a vu huit points où elles étaient similaires, mais il a alors vu des discordances qu’il aurait du mal à expliquer au tribunal .

Aujourd'hui, 25 ans plus tard, la police de Sudbury affirme que l'empreinte de pouce trouvée sur la caisse enregistreuse du club vidéo, rendue visible par le sang de Renée Sweeney, correspond à celle de Robert Steven Wright, accusé de meurtre au deuxième degré.

M. Zimmerman a également relaté le moment où il avait pulvérisé un produit chimique spécial appelé leucobase malachite verte, qui réagit avec le sang et d'autres fluides corporels et devient vert.

Il raconte avoir trouvé des traces de sang dans le lavabo, sur le distributeur de savon et dans plusieurs traces de pas sur le sol de la salle de bain du magasin.

Il indique qu'il a dû faire un voyage aller-retour à Peterborough le lendemain du meurtre pour emprunter une partie du produit chimique à la Police provinciale de l'Ontario, puisque la police de Sudbury n’en avait pas en réserve.

D’autres policiers ont témoigné mercredi, et ont raconté qu'ils avaient suivi un chien pisteur à partir de la scène de crime et qu'ils pouvaient voir des taches de sang évidentes sur le manteau turquoise et les gants blancs qu'ils ont trouvés dans le bois.

Le policier à la retraite Scott Grenough a témoigné qu'il se souvenait que la veste et les gants avaient été insérés entre des rochers à l'écart d'un sentier traversant une zone boisée au nord de la route Walford.

Mais la défense a suggéré, après lui avoir montré des photos du 27 janvier 1998 de la veste posée sur la neige devant les rochers, qu'il pouvait s'agir d'un faux souvenir 25 ans plus tard et M. Grenough a accepté.

Le manteau taché de sang du présumé meurtrier a été retrouvé dans un boisé non loin de la scène de crime. Photo : Avec l'autorisation du ministère du Procureur général de l'Ontario.

La défense a posé plusieurs questions aux témoins de la police sur les objets qu'ils n'ont pas trouvés, notamment un couteau, trois magazines pornographiques et deux jouets sexuels qui manquaient au magasin et qui n’ont pas été retrouvés.

La défense a affirmé que Robert Steven Wright, qui avait 18 ans à l'époque, admet être entré dans le magasin ce matin-là, mais soutient qu'il a trouvé Renée Sweeney déjà poignardée, qu'il a tenté de l'aider et qu'il a ensuite fui les lieux, se débarrassant de ses vêtements tachés de sang en chemin.

L'homme de 43 ans, qui fait face à une accusation de meurtre au deuxième degré, devrait prendre la parole pour sa propre défense plus tard au cours du procès.

Avec les informations d'Erik White de CBC