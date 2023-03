Spectacles, glissades, sculptures : le festival Snowking est de retour à Yellowknife

Le 28 e festival d’hiver Snowking est officiellement ouvert. Jusqu’au 26 mars, les visiteurs pourront admirer le fameux château de neige érigé sur le Grand lac des Esclaves et participer aux nombreuses activités prévues.

Comme le veut la tradition, c’est Snowking, alias Anthony Foliot, qui a découpé la porte d’entrée du château de neige presque aussi grand que nature, officialisant l’ouverture de ce festival tant aimé des résidents de Yellowknife et des touristes.

Ce château de glace a presque grandeur réelle permet à petits et grand de se balader dedans, Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Anna Krizova, qui habite Yellowknife depuis environ quatre ans, n'a pas voulu rater l'ouverture officielle. C’est toujours un peu comme un jour de fête. On ne sait jamais trop ce qu’on va découvrir, parce que chaque année, même si le concept est le même, le château est vraiment différent. Il y a beaucoup de détails particuliers, souvent assez drôle. C’est très créatif.

Les joueurs de tambour dénés étaient au rendez-vous pour donner le coup d'envoi des festivités. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Du plaisir pour les yeux

On peut autant jouer dans le château de neige que l’admirer. Plus de soixante jours de travail ont été nécessaires pour le construire, et l’équipe d’une quinzaine de personnes a prêté une grande attention aux détails, comme l’ajout de fenêtres faites de glace.

Pour les petits et grands

À l'intérieur du château, les petits deviennent rois et reines, prenant d’assaut les glissades de glace et parcourant tous les tunnels et petits labyrinthes. Ces glissades ne sont cependant pas réservées aux enfants. Tout le monde peut y trouver beaucoup de plaisir.

Mélissa, 7 ans et Norah, 8 ans, sont tous les deux très satisfaits des installations de la présente édition du festival. Ultra bien! Il y a plein d’endroits où on peut se faufiler, comme là-bas, il y a des endroits où il n'y a que des enfants qui peuvent passer.

L'une des attractions favorites des enfants au château de neige reste les glissades de glace! Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Il est très beau , se contente de dire Norah qui apprécie tout particulièrement le toboggan sur la glace.

Le retour du Grand Hall

Après une pause pandémique, le Grand Hall et sa scène font leur retour. Cette salle de spectacle avec ses murs, sa scène et son toit est prête à accueillir une foule d’événements culturels : musique, humour, danse et festival de films.

Le Festival d'hiver Snowking présentera plusieurs spectacles de musique au cours des prochaines semaines. Le festival prend fin le 26 mars. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Le 8 mars, l’Association franco-culturelle de Yellowknife offre, dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie et en partenariat avec le gala Juste pour rire, un spectacle d’humour mettant en vedette Mario Jean et Rachelle Elie.