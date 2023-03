L’écologie à l’honneur pour le 30e anniversaire du Salon du Livre

Paul Savoie, le directeur de l'organisation espère que l'ambiance sera à la fête : c'est assez exceptionnel que le salon ai pu continuer à exister pendant toutes ces années.

Sylvie Bérard, autrice et traductrice invitée à participer à une table ronde, partage cet enthousiasme : j'aime les salons pour les rencontres avec des auteurs et des autrices, les gens qui me lisent, j'aime l'ambiance, car ça m'inspire en tant qu'écrivaine et lectrice.

L'autrice Michèle Laframboise y voit une formidable occasion de recruter quelques lecteurs, face aux publicités agressives des grosses maisons d'édition sur les réseaux sociaux.

Difficulté et résilience

Il est loin le temps où Air Canada offrait des billets d'avion pour faciliter la venue de représentants extérieurs.

Alors que le Salon du Livre de Hearst a annoncé l'arrêt de ses activités en début de semaine, le directeur de celui de Toronto partage les difficultés qui concernent l'événement dans la Ville-Reine.

C'est très difficile de faire venir des exposants de l'extérieur de l'Ontario désormais à cause des coûts exorbitants des hôtels à Toronto , mais il se veut rassurant : on continue de faire des efforts pour produire quelque chose qui va intéresser notre public.

Paul Savoie est poète et directeur Général du Salon du livre de Toronto. Photo : Radio-Canada / Jonathan Bouchard

Au programme cette année, des rencontres avec les auteurs (Jean-Marc Dalpé, Didier Leclair, entre autres), des tables rondes, des ateliers de slam, des concerts (Robert Paquette, Patricia Cano) ainsi que des hommages : cette année Guy Mignault, ancien directeur du Théâtre français de Toronto, est le président d'honneur.

Toutes ces activités sont proposées sans frais pour le public. Michèle Laframboise, qui est aussi membre du conseil d'administration du Salon, insiste c'est un événement qui ne fait pas payer à l'entrée, c'est gratuit, alors venez nous dire bonjour!

L'invitation est lancée, elle est disponible jusqu'à dimanche prochain.