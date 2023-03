Rare rencontre entre le regroupement Petapan et les ministres des affaires autochtones

Les chefs de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, ainsi que d'Essipit et Nutashkuan, sur la Côte-Nord, ont rencontré lundi à Montréal les ministres responsables des affaires autochtones de Québec et d'Ottawa, soit Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, et Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones.

Il s'agissait d'une première rencontre au sommet depuis l'entente de principe de 2004.

Le traité qui aura un impact de plus d'un milliard de dollars vise la reconnaissance et le respect des droits et des titres ancestraux des Innus, y compris leur autonomie gouvernementale.

Le chef de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, a confiance de régler les derniers enjeux encore en litige d'ici la fin du mois.

Oui, on se dirige certainement vers une entente à la fin du mois, malgré qu'il reste encore quelques enjeux particuliers à convenir, notamment l'ampleur du Fonds de dotation. On va parler de quelques centaines de millions, qui vont provenir du fédéral. Semble-t-il qu’au début du mois de mars, on devrait nous formuler une proposition intéressante qui devrait, dans le contexte de l'entente là, venir fermer la boucle , a-t-il mentionné en entrevue mercredi.

Par voie de communiqué, les chefs d'Essipit, Martin Dufour, et de Nutashkuan, Real Tettaut, se sont également dits satisfaits des négociations.

Le ministre Lafrenière avait aussi fait part de son espoir à la fin janvier.

L'entente devra être entérinée par référendum par les populations des trois communautés avant la signature d'un traité final.

40 ans de négociation

Gilbert Dominique croit que les communautés n'ont jamais été si près d'une entente en 40 ans de négociation avec Québec et Ottawa.

Il tient à souligner le rôle majeur du premier ministre du Québec, François Legault, qui a fixé une échéance.

L'engagement du premier ministre Legault à arrêter une date, à convenir avec nous que oui, le 31 mars, on s'engage à tout faire en sorte de livrer un projet de traité. Honnêtement, c'est du jamais vu dans notre processus de négociation et je pense que ça a été déterminant , a-t-il enchaîné.

Il reste par contre des éléments à régler.

Il y a quelques enjeux qui sont importants, notamment avec le Québec, sur le thème du droit inhérent à l'autodétermination où le Québec, on ne les a pas encore convaincus de pouvoir accepter d'utiliser ce terme-là. Ils sont en réflexion, en analyse. On pense que d'ici fin mars, on aura trouvé une solution acceptable pour tout le monde , a-t-il ajouté.