Entente de principe entre IOC et le syndicat des Métallos à Sept-Îles

Une entente de principe est survenue entre le comité de négociation de la section locale 9344 du Syndicat des Métallos et la minière Iron Or Compagny (IOC). Les membres devront se prononcer en assemblée au cours des prochains jours.

Les 400 travailleurs de Sept-Îles affectés au chemin de fer Quebec North Shore and Labrador Railway (QNS&L) et au port de la minière d' IOC .

Les membres devront se prononcer au cours d'une assemblée qui sera organisée au cours des prochains jours. Le syndicat des Métallos indique qu'aucun commentaire ne sera fait avant que l'entente ne soit présentée aux membres.

Le Syndicat, affilié à la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ), est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.