Un compte Instagram consacré à des bagarres à l’école Hormisdas-Gamelin inquiète

Des bagarres ayant lieu à l'intérieur ou autour de l'école secondaire Hormisdas-Gamelin à Gatineau ont été filmées et diffusées sur un compte du réseau social Instagram.

Le compte en question, qui est uniquement consacré à ces bagarres, inquiète Marie-Ève Jean, une élève de 16 ans qui fréquente la polyvalente.

On dirait qu’on [fait la promotion] des bagarres et ce n’est pas correct. , croit-elle.

Notre directeur lui-même est venu nous parler de ça, avec notre agent de sécurité, pour nous dire qu’il faut que ça arrête.

Son camarade de classe, Alexis Carl, qui a 17 ans, a lui aussi pris connaissance du compte Instagram, mais affirme qu’il n’a jamais été témoin en personne de ces bagarres.

Je pense que c’est un peu planifier où ils font ça, pour ne pas se faire pogner , pense-t-il.

On ne sait pas c’est qui qui filme , ajoute l’élève.

Le phénomène a attiré l’attention du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG). La porte-parole Andrée East explique que ces bagarres ne sont pas anodines.

Si on prend ça comme un jeu, il n'y a rien d’amusant là-dedans. Il y a des risques de blessures réels. On parle d’infractions criminelles. C’est sûr que tant qu’il n’y a pas de plainte, on ne peut pas prendre action au niveau du service de police, dit-elle.

Andrée East, porte-parole du SPVG Photo : Radio-Canada

Cette dernière indique toutefois que le personnel de l’école est aux aguets.

On a des intervenants qui sont extrêmement efficaces. Tout ce qui court dans les corridors, les rumeurs, ils sont bons pour attraper ça. Les jeunes vont se confier à eux.

Selon l’agente East, le phénomène ne s’arrête pas à l'école secondaire Hormisdas-Gamelin. Elle rapporte que le SPVG travaille à sensibiliser les jeunes grâce à des programmes dans les établissements scolaires, qui portent sur la violence et l'intimidation.

De son côté, le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) affirme que l'école a entrepris des démarches afin de faire fermer le compte en question. Il indique aussi que les élèves concernés sont systématiquement rencontrés et sanctionnés.

Généralement, un contrat d'engagement sera imposé à un élève lors de son retour à l'école [à la suite d’une mesure disciplinaire]. D'ailleurs, si la réflexion ou la prise de conscience de l'élève découlant de la sanction imposée n'est pas jugée satisfaisante, l'élève peut se voir imposer une nouvelle sanction allant jusqu'au retrait de l'école de l'élève , a expliqué par courriel, Jasmin Bellavance, du service des communications du CSSCV .

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet