Le cheerleading veut monter à un niveau supérieur à Val-d’Or

Dès septembre prochain, un groupe de 16 à 24 athlètes, de secondaire 1 à 5, pourra parfaire ses techniques dans cette concentration qui prévoira deux heures d’entraînement par jour, intégrées à l'horaire scolaire.

Responsable du cheerleading au sein du Mouvement Intrépides et propriétaire du club Arctic Cheerleading, Audrey Lachapelle espère amener ses athlètes à un niveau supérieur.

« Ça va nous permettre d’aller chercher le niveau qu’on a besoin pour compétitionner contre tous les programmes qui offrent des concentrations. » — Une citation de Audrey Lachapelle

Les athlètes vont passer de 4 à 10 heures d’entraînement par semaine. On va pouvoir ajouter du perfectionnement dans des disciplines connexes comme la gym, le yoga, la nutrition ou la gestion du stress. Le cheerleading englobe tellement d’aspects que nous n’avions pas le temps de tout inclure dans chaque pratique , explique l'entraîneur.

Audrey Lachapelle, responsable du cheerleading pour le Mouvement Intrépides et propriétaire du club Arctic Cheerleading. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Des auditions sont prévues en mai pour sélectionner les athlètes. Celles-ci et ceux-ci devront aussi intégrer le Programme d’éducation internationale (PEI) du Carrefour, comme c’est le cas pour tous les autres programmes sports-études ou concentrations qui y sont déjà offerts.

On veut en faire des jeunes qui seront bien dans leur peau, bien dans leurs études et bien dans leur sport, souligne Audrey Lachapelle. Je suis le genre de coach qui a à coeur la réussite scolaire et c’est certain qu’on va prendre le temps d'offrir tout l’encadrement dont les jeunes auront besoin.

Le cheerleading donne lieu à de la haute voltige. Photo : Gracieuseté

« Prêts à faire exploser le sport! »

Audrey Lachapelle est persuadée que le cheerleading est une discipline appelée à se développer à Val-d’Or, tant au niveau scolaire que civil. Avec son club Arctic Cheerleading, elle espère d’ailleurs bâtir une relève pour son sport. Quelque 75 athlètes de tous les âges se sont inscrits dans ses différents groupes récréatifs, cet automne et cet hiver.