Bilan positif pour la mission manitobaine de recrutement d’infirmières aux Philippines

Après une semaine en terres philippines, une délégation manitobaine de 20 cliniciens et recruteurs a remis 350 lettres d’intention à des professionnels de la santé déjà formés, dont 190 infirmières autorisées afin de les encourager à venir s’installer au Manitoba. Un nombre qui dépasse les attentes du gouvernement manitobain.

La ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon est satisfaite de l’exercice. Elle y voit un bon présage pour la suite. Cette mission aux Philippines est une parmi les 30 actions que notre gouvernement va mener pour recruter 2000 infirmières.

Ken Borce, chef des opérations cliniques à Action Cancer Manitoba et membre de la délégation envoyée aux Philippines, dit que son groupe a rencontré plus de 400 personnes présélectionnées. Chacune répondait à des critères précis tels que la détention d’un baccalauréat en soins infirmiers et un minimum de deux ans d’expérience en soins intensifs ou en soins aux personnes âgées.

Un total de 350 personnes ont été retenues et recevront des appels de suivi dans les semaines à venir pour discuter de leur immigration, des exigences en matière d’anglais. Une date d’examen de compétence clinique sera aussi planifiée.

Formation simplifiée

La formation des infirmières sera accélérée pour les personnes présélectionnées, indique l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba.

La ministre Audrey Gordon précise que le processus pour accéder à la profession a été simplifié, ceci pour garantir que ces professionnels de la santé puissent exercer leur passion et exceller dans notre système de soins de santé .

L’Ordre ajoute que ce processus accéléré permet de gagner 12 semaines par rapport à un processus classique. Les infirmières recrutées pourront exercer au bout de 8 à 10 semaines.

Une escroquerie selon l’opposition

Le gouvernement provincial espère pallier le manque de personnel de santé dans les hôpitaux, qui a causé la fermeture de lits et de longs délais d’attente dans les hôpitaux.

Mais le député libéral Dougald Lamont parle plutôt d’une escroquerie. C’est un mirage , dit-il.

Nous avons des milliers d’infirmières formées ici, qui pourraient travailler, mais qui ont été mises à la porte par le gouvernement. Lorsqu’elles dénoncent leurs conditions de travail, elles sont virées , avance le député de l’opposition.

On a déjà des gens qui ont déménagé ici et qui n’ont pas de travail dans le système de santé , regrette le député néo-démocrate Wab Kinew.

Beaucoup de professionnels de la santé se sentent oubliés au Manitoba. Jusqu’à 47 %, des infirmières et médecins recrutés à l’étranger n’exercent pas la profession pour laquelle ils ont été formés.