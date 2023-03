Une résidence d’hébergement pour aider les jeunes de 18 à 25 ans pourrait ouvrir à Bedford

Une résidence d'hébergement de longue durée pour les jeunes de 18 à 25 ans pourrait bientôt ouvrir ses portes à Bedford. L’Oasis de l’espoir veut venir en aide aux jeunes qui sortent des centres jeunesse et des familles d'accueil, tout en leur donnant un peu de répit.

L’établissemet devrait pouvoir accueillir des jeunes pendant une ou deux années, pour qu'ils puissent développer leur autonomie afin d'affronter la vie adulte qui les attend. Plus souvent qu'autrement après qu'ils ont été avec la DPJ ou en famille d'accueil, ils arrivent dans le monde adulte très mal outillés , explique l’une des personnes derrière le projet, Éric Crosier.

Ce qui va être bon avec cet hébergement-là, c'est que pendant la durée qu’ils vont être avec nous, on va travailler avec eux , a-t-il ajouté au micro de Par ici l'info.

L'Oasis de l'espoir va notamment offrir des ateliers sur les saines habitudes de vie, la cuisine et le budget. On va leur donner tous les outils nécessaires pour pouvoir embarquer dans leur vie adulte, et ne pas juste la survivre, mais bien de commencer à la vivre , soutient Éric Crosier.

Il explique avoir choisi Bedford pour répondre à un besoin criant. L’immeuble idéal, une ancienne résidence destinée aux personnes aux prises avec d’importants troubles de santé mentale, est par ailleurs à vendre. Il y a plusieurs commerces, plusieurs entreprises qui seraient prêts à nous donner un coup de main pour une réinsertion aussi à l'emploi , ajoute-t-il.

L’équipe derrière l’Oasis de l’espoir a organisé la première réunion de son conseil d’administration mardi. On part présentement en campagne de financement afin de pouvoir acquérir le bâtiment, parce que dans le fond, avant d'avoir des subventions gouvernementales puis tout ça, j'ai besoin du lieu physique. On aimerait que pour l'été, on puisse accueillir nos premiers résidents, indique Éric Crosier.

Si le projet se concrétise, il pourra accueillir huit jeunes, en plus de garder une chambre d’urgence.