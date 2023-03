Éviction illégale : un propriétaire condamné à verser 33 000 $ à d’ex-locataires

Des locataires évincés du logement qu’ils occupaient depuis plus de 20 ans ont obtenu gain de cause devant le Tribunal administratif du logement (TAL). Dans une décision peu commune, le TAL déclare illégale leur éviction et condamne le propriétaire à leur verser 33 666 $ en compensation.

À l’été 2021, Claude Charest et sa conjointe ont été évincés du logement qu’ils occupaient depuis 23 ans dans le quartier Limoilou à Québec. L’entreprise Opti Plex inc., nouvellement propriétaire de l’immeuble, avait l’intention d’effectuer des rénovations majeures et de subdiviser leur appartement. Le 5 et demi du couple devait être amputé d’une grande partie de sa superficie afin de créer deux 4 et demi. Les locataires n’ont pas contesté l’avis d’éviction, puisque l’entreprise agissait dans ses droits.

Or, une fois les travaux terminés, Claude Charest remarque que le plan initial de l’entreprise n’a pas été respecté. Le logement du couple a été complètement rénové, mais il estime que seulement 10 % de la superficie a été amputée. Aujourd’hui, l’appartement est toujours un 5 et demi. Il a été offert en location à 1475 $ par mois, alors que le couple payait un loyer mensuel de 530 $ avant les travaux.

Claude Charest et sa conjointe Diane Gobeil Photo : Radio-Canada

« Selon nous, ça ne correspondait pas à la définition d'une subdivision. On a alors décidé d'entreprendre des démarches auprès du Tribunal administratif du logement pour dire que l'éviction avait été faite de mauvaise foi et qu'elle était illégale. » — Une citation de Claude Charest

Qu’est-ce qui justifie une éviction? La loi prévoit qu’un propriétaire peut évincer des locataires, mais seulement dans des cas bien précis. Le propriétaire doit effectuer des travaux qui entraîneront la subdivision ou l'agrandissement substantiel du logement. Le propriétaire peut aussi procéder à une éviction s’il souhaite changer la vocation du logement ou le reprendre pour lui-même ou pour un proche.

Une éviction illégale , dit le TAL

Les deux parties se sont représentées seules devant le TAL. Durant l’audience, le représentant de l’entreprise Opti Plex inc., Jean-François Beaudoin, a admis qu’un architecte a dû retravailler le plan initial pour se conformer aux règlements d’urbanisme de la Ville de Québec.

Il dit qu’il a peut-être mal entrepris le projet, mais affirme qu’il n’a pas tenté d’évincer qui que ce soit illégalement , relate la juge Micheline Leclerc dans sa décision datée du 7 février.

L'entreprise Opti Plex inc. a entrepris des travaux pour créer un neuvième logement dans l'immeuble qu'elle a acheté. Pour ce faire, une partie de l'ancien logement de Claude Charest a dû être amputé. Photo : Radio-Canada

La juge Micheline Leclerc a donné raison aux locataires. Elle a déclaré l’éviction illégale parce que l’entreprise n’a pas su faire la démonstration qu’elle détenait les permis nécessaires pour effectuer les travaux.

Dans le présent cas, le locateur retire un profit appréciable de l’éviction illégale des locataires en louant leur logement à un loyer supérieur de plus de 800 $ par mois dès la première année, en plus du loyer mensuel retiré de la construction d’un nouveau logement réalisée en évinçant les locataires , évoque-t-elle pour justifier sa décision d’accorder une compensation de 33 666 $, dont 20 000 $ en dommages punitifs.

Opti Plex inc. n’a pas souhaité accorder d’entrevue. L’un de ses représentants a toutefois indiqué à Radio-Canada que l’entreprise n’est pas satisfaite du jugement et qu’elle songe à le porter en appel.

Me Kimmyanne Brown, une avocate spécialisée en droit du logement, estime pour sa part que les propriétaires ont agi de façon téméraire en ayant recours à la règle d’exception qui leur permet d’évincer des locataires en cas de subdivision d’un logement.

Ça démontre qu'il y a certains locateurs qui procèdent avec témérité. Ils envoient leur avis d'éviction comme un moyen de négociation sans nécessairement avoir la conviction qu'ils vont procéder avec le projet, et sans être préparés à se conformer à cette règle de droit là , affirme-t-elle.

Un message envoyé aux locateurs

Selon Me Brown, le couple obtient une somme élevée avec ce jugement. Elle a été particulièrement surprise par le montant accordé à titre de dommages punitifs.

20 000 $, c'est quand même une somme importante, je dirais colossale , note l’avocate qui représente des locataires.

Moi, c'est le plus gros montant que j'ai vu que des locataires ont réussi à aller chercher , note pour sa part Jonathan Carmichael, organisateur communautaire au Bureau d’animation et information logement (BAIL).

L'avocate spécialisée en droit du logement Kimmyanne Brown Photo : Radio-Canada

Me Kimmyanne Brown remarque d’ailleurs que, depuis environ un an, le TAL octroie des sommes de plus en plus élevées dans des décisions de même nature. À son avis, il s’agit d’un message clair envoyé aux locateurs et aux propriétaires immobiliers dans le contexte de la crise du logement.

« Je pense qu'il y a une augmentation du nombre de reprises de mauvaise foi et d'éviction de mauvaise foi. Donc, devant cette augmentation-là, le Tribunal doit aussi sévir. » — Une citation de Me Kimmyanne Brown, avocate

Si on peut avoir des décisions plus dissuasives du Tribunal administratif du logement, c'est une très bonne nouvelle. C’est ça que ça prend , martèle Jonathan Carmichael.

Au cours des deux dernières années, le TAL a reçu près de 600 demandes pour contester des avis d'éviction pour agrandissement, subdivision ou changement d’affectation.

Même s’il a été agréablement surpris du montant accordé par le TAL, Claude Charest affirme qu’il s’agit surtout pour lui d’une question de principe.