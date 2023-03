Moins de maisons et plus de tours pour Mississauga

Bâtir des maisons détachées n’est plus tenable, elles ne vont pas nous permettre d’atteindre nos objectifs et franchement nous n’avons pas les terrains pour cela , affirme la mairesse.

Le rêve d’une petite maison abordable qui attirait de nombreux Torontois semble s’éloigner à Mississauga.

La Ville croit en la construction de davantage de tours, dans des quartiers stratégiques.

Je sais que nos résidents ne veulent pas voir Mississauga devenir une grosse ville avec de hautes tours et des couloirs de transport, et moi non plus. Nous devons croître de façon responsable , précise Bonnie Crombie.

La mairesse Bonnie Crombie promet de garder le caractère de sa Ville. Photo : Radio-Canada

Il faut dire que Mississauga prévoit la construction de 120 000 nouveaux logements dans la prochaine décennie.

Il faut intensifier là où ça a du sens, comme dans notre centre-ville, le long des couloirs principaux de transport public et dans les zones en expansion comme Uptown, Cooksville et le long du lac , explique la mairesse.

La Ville double aussi les objectifs que la province a fixés en matière de nouveaux logements abordables. Mississauga vise ainsi un taux de 10 % de logements abordables parmi les nouvelles constructions.

Faciliter le processus

En substance, la stratégie de la Ville consiste à maintenir ses acquis en matière de logements abordables et à faciliter le processus pour de nouveaux développements.

La Ville entend ainsi accélérer le processus pour l'obtention de permis de construire avec notamment une nouvelle équipe affectée à ce créneau.

La mairesse explique par ailleurs vouloir conserver le parc de logements abordables existant. Une des idées consiste en la création de nouveaux incitatifs avec la province.

Elle veut aussi inviter les autres ordres de gouvernement à vendre leurs terrains non utilisés à des promoteurs qui s'engageront à construire des logements abordables.

Bonnie Crombie précise que la Municipalité n’a plus de terrain non utilisé qu’elle pourrait vendre.

Un travail d’équipe

La mairesse de Mississauga est toutefois catégorique : elle ne pourra pas réaliser ce plan seule avec son équipe.

On ne construit pas les logements, les promoteurs le font. On a besoin de l'engagement suivant : une fois l'autorisation obtenue, ils se mettront immédiatement au travail , lance-t-elle.

Elle ajoute qu'il est nécessaire que les autres ordres de gouvernement fournissent davantage de financement pour les infrastructures.