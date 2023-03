Ed Sheeran lancera un nouvel album teinté par la dépression en mai

La vedette internationale de la pop Ed Sheeran fera paraître Subtract, son cinquième album en carrière, le 5 mai prochain. L’opus acoustique racontera le cheminement personnel de l’artiste à travers « la peur, la dépression et l’anxiété ».

Comme le veut la tradition, la collection de chansons du chanteur anglais sera représentée par un signe mathématique, soit celui de la soustraction. Elle fait suite à une série d'albums sous les symboles de l'addition, de la multiplication et de la division, notamment.

Je travaillais sur Subtract depuis une décennie, essayant de sculpter l'album acoustique parfait, écrivant et enregistrant des centaines de chansons avec une vision claire de ce que je pensais qu'il devait être , a déclaré Ed Sheeran dans un communiqué.

Puis, au début de 2022, une série d'événements ont changé ma vie, ma santé mentale a-t-il expliqué, évoquant les troubles de santé de sa femme, aux prises avec une tumeur durant sa seconde grossesse, la défense de son intégrité artistique devant les tribunaux à la suite d’accusation de plagiat pour Shape of You, et le décès de son ami Jamal Edwards, à qui il a récemment dédié le simple F64.

« J’ai écrit sans réfléchir à ce que seraient les chansons. J'ai simplement écrit ce qui m’est venu naturellement. » — Une citation de Ed Sheeran