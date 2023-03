Au tour de Sherbrooke, Magog et Granby de bannir TikTok

Depuis lundi, les interdictions d’utiliser la plateforme TikTok se multiplient au pays. Après Québec et Ottawa, c’est au tour des municipalités de bannir l’application chinoise sur les appareils mobiles professionnels de leurs employés. Dans la région, Sherbrooke, Magog et Granby suivent toutes la mouvance.

Il sera donc interdit aux employés de ces trois municipalités d’installer l’application sur les appareils mobiles qui leur sont fournis. Les employés devront donc retirer le réseau social de leurs appareils.

Nécessaire pour garantir la sécurité

Nous comprenons que certains et certaines d'entre vous vivront de la déception à la suite de cette décision, mais nous sommes convaincus qu'elle est nécessaire pour garantir la sécurité et la confidentialité des données de notre organisation et des membres de notre personnel , fait savoir la Ville de Sherbrooke dans une note envoyée à ses employés, mardi.

L’utilisation de cette application sur des appareils personnels non liés à l'organisation demeure un choix personnel et assumé , poursuit-on dans la note.

Des mesures ajustées en fonction des futurs développements

Du côté de Magog, on indique que toutes les activités sur le compte professionnel de la Ville sont suspendues. En ce sens, aucun nouveau contenu ne sera publié jusqu’à nouvel ordre , souligne-t-on dans un communiqué. Ces mesures pourraient être ajustées en fonction des futurs développements.

À Granby, on précise que la Ville n’utilisait pas le réseau social comme outil de communication. La mesure touche près de 300 appareils de la Municipalité, incluant cellulaires et tablettes.

Mardi, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke et le CIUSSS de l'Estrie-CHUS demandaient, eux aussi, à leurs employés de supprimer l'application chinoise de leurs cellulaires et tablettes.

D’ailleurs, l'application est bannie depuis le 29 février de tous les appareils gouvernementaux fédéraux et provinciaux.