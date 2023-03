Vague de suicides à Opitciwan : briser le cycle de la détresse

Mardi soir à l’arena d’Opitciwan, ça grouille d'activités. Il y a une pratique de ballon-balai des filles de 12-13 ans. Elles se préparent pour un tournoi mineur ce week-end. Le hockey et le ballon-balai sont très populaires chez les Atikamekw. Sur les manteaux des fillettes, des porte-clés avec une colombe en hommage à deux de leurs camarades de classe qui se sont enlevé la vie au cours des dernières semaines.

Je ne la connaissais pas beaucoup parce qu’elle ne venait pas souvent à l’école , explique Wemy-Liann en référence à la dernière victime. Elle connaissait davantage le garçon de 12 ans dans sa classe qui est passé à l’acte à la fin octobre. Il avait beaucoup d’amis tout le monde l'aimait , lance Wemy-Liann. Il venait de vivre une rupture amoureuse, se désole-t-elle.

La situation inquiète son père Steve-Danny Chachaï aussi père de trois autres enfants. Tout ce que je peux faire c’est leur donner de l’amour .

Il y a aussi le mari de sa sœur qui a commis l’irréparable en novembre. Steve-Danny peine encore à comprendre. Son neveu est sur la glace, il patine.

Plusieurs enfants de la communauté décrochent de l’école aussi jeune qu’à 12 ans, mais ils demeurent accrochés à leurs patins.

Le hockey et le ballon-balai sont les exutoires des jeunes de la communauté.

Steve-Danny Chachaï, responsable de la sécurité au Conseil des Atikamekw d’Opitciwan Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Des intervenants à bout de souffle

Obedjiwan, l’autre nom de la communauté, signifie petite rivière en Atikamekw. Le village du même nom en était bordé avant d’être inondé et déplacé deux fois par Hydro-Québec pour créer le réservoir Gouin.

Ironiquement, même si elle est située à deux pas d’un ouvrage qui permet de contrôler le débit sur la productive rivière Saint-Maurice, Opitciwan n’est pas raccordée au réseau hydro-électrique.

Une centrale au diesel alimente la communauté et la scierie, des poêles au mazout les maisons surpeuplées.

La communauté est sur le point de décréter l’état d’urgence psychosociale, pour avoir les moyens de soutenir ses quelque 2 500 habitants et ses intervenants à bout de souffle.

Après 10 ans d’accalmie, une nouvelle vague de suicides frappe : un papa et une maman dans la jeune trentaine et deux enfants de 12 et 13 ans se sont enlevé la vie depuis la fin octobre, deux d’entre eux en février.

La communauté compte 2 500 habitants. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Besoin d’aide? Si vous pensez au suicide ou vous vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7. Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553) Texto : #535353 Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca

Comprendre pourquoi

Le chef des Atikamekw d’Opitciwan nous accueille. La ville la plus proche de sa communauté est Saint-Félicien. Entre les deux, trois heures de route forestière et d’épinettes.

Cette vague replonge Jean-Claude Mequish dans les années 2000. Il a perdu trois de ses cousins par suicide. Dans la communauté qui regroupe essentiellement cinq grandes familles. Toutes ont perdu des proches entre les années 1980 et 2000 et ça recommence.

Le chef Mequish avec les intervenants de la santé et des services sociaux tente de comprendre ce mal qui afflige les jeunes.

Jean-Claude Mequish, chef des Atikamekw d’Opitciwan Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

L’isolement, la consommation de drogue et d’alcool qui commence souvent même avant l’adolescence, la pauvreté, la surpopulation des minuscules maisons où s’entassent 8-10-12 membres d’une même famille sont des pistes de réponses. Les adolescents ont besoin de leur espace, mais impossible d’agrandir le village sans électricité supplémentaire.

Dans sa communauté, deux personnes sur trois vivent de la sécurité du revenu, en d’autres mots de l’aide sociale, selon le chef. C’est souvent presque un automatisme déplore Jean-Claude Mequish, à 18 ans les membres ont droit à leur chèque et pour plusieurs c’est un mode de vie.

Le chef Mequish est incapable de nous dire à combien équivaut ce chèque, il n’en a jamais touché un seul. Il veut inciter les jeunes à étudier, à développer des métiers, plombier, électricien, menuisier. Il travaille à l’implantation d’un centre de formation professionnelle comme dans la communauté voisine Wemotaci.

En attendant, les responsables de la communauté se dévouent pour occuper les jeunes avec des activités de toutes sortes, des sorties traditionnelles en forêt ou encore au centre Bell pour aller voir le Canadien de Montréal.

Site traditionnel aménagée pour les cercles de discussions, les rituels de recueillement et de guérison. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Des rituels pour guérir

Pour plusieurs, la solution trouve sa source dans le village inondé sous le réservoir, dans les racines d’un peuple qui a perdu son équilibre six pieds sous l’eau.

L’image parle d’elle-même pour Grégoire Canapé, un guérisseur innu originaire de Pessamit venu soutenir la communauté d’Opitciwan comme plusieurs intervenants de Wemotaci, Manawan et La Tuque. Il propose aux intervenants, ébranlés par les événements, des rituels de guérison. Parmi eux, Martine. Elle a vu les enfants sans vie après leur suicide. Elle partage avec le guérisseur un cauchemar qui la hante. Elle a vu le réservoir vidé de son eau en rêve, des souches noircies, grisâtres, avec la peur au ventre.

Rituel de guérison mené par Grégoire Canapé,un aîné innu de Pessamit venu soutenir la communauté. Martine, intervenante à Opitciwan depuis 3 ans se confie sur les drames des dernières semaines. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

La deuxième inondation, dans les années 1950, a marqué le début de la sédentarisation des Atikamekw d’Opitciwan et la fin du mode de vie traditionnel. Le guérisseur est convaincu que les rituels comme celui auquel il a convié Martine, aideront la communauté à reprendre pied.

L’intervenante est de retour depuis peu dans sa communauté, après l’avoir quitté depuis 30 ans. Elle n’avait jamais participé à un rituel avec un aîné.

Des larmes coulent abondamment sur ses joues.

La guérison peut commencer.

De l'espoir pour l'avenir

Plusieurs autres projets susceptibles d’améliorer la qualité de vie à Opitciwan sont en branle. Un projet de centre de pédiatrie sociale et un nouveau centre jeunesse sont en voie de se concrétiser. Une entente a été signée avec Hydro-Québec pour la construction d’une usine de cogénération par biomasse qui permettrait de produire 4,8 MW de puissance grâce aux résidus forestiers produits par la scierie. Ce projet permettra aussi de construire 30 nouvelles maisons par année, une auberge et une serre pour produire des légumes.

Un referendum doit aussi avoir lieu à la mi-mars sur un projet d’entente de réparation pour les inondations de 1918 et 1957.