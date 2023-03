Le Manitoba conserve TikTok sur les téléphones de ses fonctionnaires

Depuis mardi, l’application du chinois ByteDance est interdite sur les téléphones des employés du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec et du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, qui est devenue, ainsi, la première province des Maritimes à interdire l’application.

Le Manitoba est actuellement en discussion avec le gouvernement du Canada et évalue si des politiques similaires devraient être mises en place ici , a indiqué mardi une porte-parole du gouvernement du Manitoba.

Relancée mercredi, la porte-parole a simplement indiqué qu’elle n’avait pas de mises à jour à fournir .

Dernière province de l’Ouest

La session législative a repris mercredi au Manitoba et la province fait maintenant cavalier seul parmi ses homologues de l’ouest du pays. En effet, la Colombie-Britannique et l’Alberta ont déjà annoncé qu’elles allaient, elles aussi, interdire l’application sur les téléphones de leurs employés.

Mercredi, ce fut au tour de la Saskatchewan de prendre une décision semblable.

Depuis plusieurs semaines, les inquiétudes concernant l’application, populaire auprès des jeunes, se font de plus en plus pressantes. Les États-Unis et l’Union européenne ont banni l’application des téléphones de leurs fonctionnaires.

La semaine dernière, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a d’ailleurs annoncé le lancement d'une enquête pour déterminer si la plateforme vidéo était conforme aux lois canadiennes sur la protection de la vie privée.

Les inquiétudes proviennent du fait que le gouvernement chinois détient une participation dans ByteDance et qu’une loi adoptée en 2017 l'autorise à accéder aux données des utilisateurs.