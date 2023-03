État des routes : des élus du Nord rassurés après la visite du ministre des Transports

Depuis novembre, des accidents sur les routes du Nord ont fait une dizaine de morts.

Le ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, Jeff Carr était de passage à Campbellton mercredi, où il a rencontré des maires et des équipes travaillant dans le réseau routier.

J'ai demandé aux superviseurs de me revenir avec un plan ou des options pour une surveillance continue sur les routes 11 et 17, jour et nuit , a dit Jeff Carr. Que ce soit un autre camion, deux employés de plus, peu importe. Nous devons trouver des solutions.

De gauche à droite : Normand Pelletier (maire de Baie-des-Hérons), Jean-Guy Levesque (maire de Campbellton), Jeff Carr (ministre des Transports et de l’Infrastructure), Brad Mann (président de la Commission des services régionaux du Restigouche), Éric Gagnon (maire de Kedgwick) et Mario Pelletier (maire de Bois-Joli) se rencontrent mercredi. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Nous, on a demandé d'augmenter la sécurité sur nos routes. Surtout la question de la surveillance. Est-ce qu'on peut s'assurer que rapidement on va évaluer nos routes en temps opportun? , a expliqué le maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque, après la rencontre avec le ministre.

Lors des derniers accidents mortels, on n’a vraiment pas, peut-être, été vérifier au bon moment les routes. Ça, le ministre s’est engagé de le faire rapidement , relate M. Levesque.

Lors de l'accident du 4 décembre, la route était belle, à l'exception d'un tronçon , précise le maire de Kedgwick, Éric Gagnon. C'est de ça que les gens ont peur. C'est qu'à chaque croche, qu'est-ce qu’il va y avoir de l'autre côté?

La visite à Campbellton de Jeff Carr, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, a semblé inspirer la confiance des élus locaux. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Éric Gagnon dit avoir pris connaissance d'études qui signalent que les pluies verglaçantes sont plus fréquentes dans le nord du Nouveau-Brunswick et présentent un risque accru dans le réseau routier. C’est une réalité que l’on ne peut pas ignorer, dit le maire.

Il y a déjà eu plusieurs épisodes de verglas cet hiver qui se sont mêlé aux tempêtes de neige, note-t-il, rendant les conditions routières encore plus périlleuses. Cinq ans, 10 ans passés, on ne voyait pas ça. Si la pluie qui est tombée, on l'avait eue en neige, on aurait des corridors de neige un peu partout , dit-il. On a des changements climatiques. Bien, il faut aller de l'avant et écouter la science.

Clôtures contre les originaux

En ce qui concerne les collisions avec les originaux, le ministre Jeff Carr a confirmé que de nouvelles clôtures pour les empêcher d’aller sur les routes faisaient partie du plan pour rehausser la sécurité. Il estime que cela pourrait se faire sur trois ans.

Il dit avoir demandé à ce que les responsables du Restigouche identifient les endroits précis où ces animaux causent le plus de danger pour les usagers de la route, afin que l’on s’y consacre en priorité.

On ne résoudra peut-être pas tous les problèmes cet hiver , a indiqué le ministre. Mais pour l'hiver prochain, j'aimerais avoir des choses en place et des améliorations visibles .

La neige, le verglas et les orignaux ont rendu les conditions routières périlleuses cet hiver. Photo : Getty Images / bobloblaw

Jean-Guy Levesque croit que le ministre Jeff Carr a bien compris les défis principaux de la région, que ça soit pour l'entretien des routes ou les clôtures fauniques , a dit le maire de Campbellton.

Est-ce qu'on aura des changements dans les deux volets cette année, ce sera à voir , mentionne-t-il.

Néanmoins, les élus et responsables régionaux disaient avoir été rassurés par la volonté du ministre de travailler en équipe avec eux, et avaient bon espoir que certaines mesures soient mises en place assez tôt.

On est convaincus qu'il y aura des choses de faites , a déclaré le maire de Campbellton. Moi, je suis confiant [...] qu'il va y avoir une solution, et pas dans trois ans. Ça s'en vient , a ajouté son homologue de Kedgwick.

D’après le reportage de Serge Bouchard