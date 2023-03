Ils ont survécu à l’âge de glace, il y a 26 000 ans

Elle détaille avec une précision inédite les migrations de chasseurs-cueilleurs qui peuplaient le continent et l'influence des changements climatiques, il y a entre 35 000 et 5000 ans.

Les auteurs de l'étude publiée mercredi dans Nature (Nouvelle fenêtre) (en anglais) ont analysé le génome des restes de plus de 350 chasseurs-cueilleurs préhistoriques de l'Asie centrale à l'ouest de l'Europe.

Crâne masculin et outils en pierre découverts en Allemagne datés de 7000 ans. La population de cet individu a vécu côte à côte avec les premiers agriculteurs européens sans se mélanger. Photo : Volker Minkus

Première découverte : la culture gravettienne, dominante sur le continent européen d'il y a 31 000 à 23 000 ans, a été l'apanage de deux groupes de populations, et non d'un seul, comme le postulaient certains scientifiques.

Le Gravettien désigne la culture préhistorique caractérisée par une production en série d'outils de pierre élaborés. Elle succède à la culture de l'Aurignacien, qui a coïncidé avec l'extension de la présence d'Homo sapiens sur le continent européen.

L'homogénéité culturelle du Gravettien a-t-elle résulté de réseaux de communication, d'échanges culturels entre populations différentes ou d'une extension des mêmes populations?

Les auteurs de l'étude internationale, majoritairement des scientifiques européens et chinois, ont conclu à l'existence de deux groupes bien distincts, dans l'Europe centrale et méridionale d'une part et dans l'Europe de l'Ouest et du Sud-Ouest de l'autre.

Comment une culture et ses outils ont-ils pu se transmettre aussi rapidement à des populations aux origines différentes? demande Isabelle Crevecœur, paléoanthropologue à l'Université de Bordeaux et coautrice de l'étude. Une question cruciale qui fascine les chercheurs, qui n'ont pas encore trouvé la clé du mystère.

Le groupe de l'Ouest et Sud-Ouest, baptisé Fournol, du nom d'un site archéologique dans le Lot (sud-ouest de la France), va jouer un rôle capital dans le peuplement de l'Europe en survivant au dernier maximum glaciaire (DMG), un épisode majeur de refroidissement qui s'est étendu d'il y a 26 000 à 19 000 ans.

La plus grande partie de l'Europe n'était plus peuplée parce que c'était gelé , précise à l'AFP Ludovic Orlando, paléoanthropologue de l'Université Paul Sabatier à Toulouse, qui signe un article accompagnant l'étude dans Nature.

Les populations du groupe de Fournol trouvent refuge dans le sud-ouest de l'Europe, et notamment la péninsule ibérique. On retrouve leur patrimoine génétique beaucoup plus tard, dans les populations de chasseurs-cueilleurs associées à la culture magdalénienne (qui s'achève à -14 000 ans), bien après la fin de l'épisode glaciaire.

La péninsule italienne, elle, n'a pas su protéger d'un froid mortel les populations d'Europe centrale et méridionale. L'étude établit qu'elles ne semblent pas avoir laissé de descendance.

À leur place, juste à la fin de l'âge de glace, il y a 19 000 ans, des populations issues probablement des Balkans commencent à peupler l'Italie actuelle. Elles vont jouer un rôle capital dans le peuplement de l'Europe à la faveur d'un épisode climatique remarquable, survenu il y a 14 000 ans.

À cette époque, le climat s'est réchauffé rapidement et considérablement, les forêts s'étendent sur le continent européen , explique Johannes Krause, archéogénéticien au Max Planck, également auteur de l'étude, cité dans un communiqué de l'Université de Tübingen.

Les populations ont ainsi été incitées à sortir de leurs refuges glaciaires dans les péninsules ibérique et italienne et à remonter vers le Nord, ajoute-t-il.

Elles s'y mélangent, avant une pause de 6000 ans, inexpliquée et suivie d'un nouveau brassage. Qui pourrait être lié à des effets climatiques ou à l'arrivée de nouvelles populations , les premiers agriculteurs, en provenance d'Anatolie, il y a environ 8000 ans, selon Isabelle Crevecœur.

Avec une dernière vague de peuplement, originaire des steppes de l'Est de l'Europe, il y a 5000 ans, le continent est alors à peu près en place génétiquement.