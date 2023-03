Syndrome de La Havane : aucune preuve d’une attaque étrangère, soutient la CIA

Les services de renseignement américains affirment ne pas être en mesure d’établir de lien entre des puissances étrangères et le syndrome de La Havane, à l’origine de centaines de lésions cérébrales et symptômes rapportés par le personnel gouvernemental américain dans le monde.

Ce mal mystérieux porte ce nom en raison de l’apparition en 2016 d’une série de lésions cérébrales subies par du personnel des ambassades des États-Unis et du Canada à Cuba, d’où son surnom de syndrome de La Havane .

De nombreux employés des services diplomatiques des deux pays et leurs proches souffrant de maux de tête persistants, de vertiges, de problèmes auditifs et de perte de mémoire ont pratiquement tous reçu un diagnostic de lésions cérébrales après leur passage à La Havane.

Des incidents similaires ont par la suite été signalés chez des diplomates, des agents de renseignement et du personnel militaire dans la région de Washington ainsi que dans des installations américaines dans le monde entier.

Les enquêteurs américains ont répertorié au moins 1500 cas du syndrome de La Havane répartis dans 96 pays.

Soupçonnant l’utilisation d’armes à ondes électromagnétiques, à micro-ondes ou à ultrasons contre le personnel gouvernemental américain par une ou des puissances étrangères hostiles, les services de renseignement américains émettent aujourd’hui des doutes sur la thèse de l’utilisation d’une quelconque forme d’énergie dirigée contre le personnel diplomatique américain dans le monde.

Selon deux responsables du renseignement américain autorisés à parler aux journalistes, aucune preuve solide n’a été établie jusqu’ici voulant qu’il s’agisse d’attaques délibérées. Au contraire, l’apparition de ce syndrome aurait plutôt provoqué de la confusion parmi les gouvernements adverses, donnant naissance à des soupçons de complot ourdi par les Américains eux-mêmes pour les discréditer, ont affirmé ces deux responsables.

Dans certains cas, ont-ils ajouté, des enquêteurs du renseignement se trouvaient même sur place lorsque de possibles cas de syndrome de La Havane étaient rapportés.

Sept agences américaines en tout ont pris part à cette enquête qui s’est déroulée sur plusieurs années.

La Russie est depuis longtemps soupçonnée par certains agents de renseignement d'utiliser des dispositifs électromagnétiques pour attaquer le personnel américain. Mais l'année dernière, la CIA a déclaré qu'il était peu probable que la Russie ou un autre adversaire étranger ait utilisé des micro-ondes ou d'autres formes d'énergie dirigée pour attaquer le personnel américain.

La découverte de l'agence avait suscité des critiques immédiates de la part des centaines de personnes qui ont été victime du syndrome et des défenseurs des droits qui accusent le gouvernement d'avoir ignoré trop longtemps ce phénomène.

Au Congrès, les démocrates et les républicains ont exhorté l'administration du président Joe Biden à poursuivre les recherches pour déterminer qui (ou quoi) est à la source de ce mystérieux syndrome. Les élus demandent aussi à la Maison-Blanche d’améliorer le traitement des victimes et de leur fournir de meilleurs soins médicaux.

Bien que nous soyons parvenus à des conclusions intermédiaires significatives, nous n'avons pas fini, a assuré le directeur de la CIA, William Burns, dans une déclaration l'année dernière. Nous allons poursuivre notre mission d'enquête sur ces incidents et fournir un accès à des soins de classe mondiale à ceux qui en ont besoin.

Une quinzaine de cas au Canada

L'immeuble abritant l'ambassade du Canada à La Havane, à Cuba. Photo : La Presse canadienne / Desmond Boylan

Au Canada, des diplomates, leurs conjointes ou conjoints et leurs enfants, tous victimes d'attaques de nature non identifiée alors qu'ils étaient en poste à Cuba, ont entamé en 2019 des poursuites contre Ottawa pour avoir tardé à les évacuer et à leur offrir des traitements. Les plaignants réclamaient 28 millions de dollars en dommages et intérêts.

Un an et demi après leur retour au pays, tous affirmaient toujours souffrir du syndrome de La Havane.

En juillet 2021, Affaires mondiales Canada a déclaré qu'au moins 15 Canadiens avaient reçu un diagnostic confirmé de lésion cérébrale acquise.

En novembre 2022, l'ancien juge de la Cour suprême Thomas Cromwell a été nommé médiateur pour les réclamations contre le gouvernement fédéral de neuf membres de familles de diplomates canadiens atteints par le syndrome de La Havane.

La poursuite, qui compte maintenant 18 plaignants, réclame des millions de dollars de dommages et intérêts au gouvernement canadien.

En raison de cette situation préoccupante à Cuba, depuis avril 2018, les diplomates canadiens à La Havane ne peuvent plus être accompagnés de leurs conjointes et de leurs enfants.

En janvier 2019, Affaires mondiales Canada avait même réduit de moitié sa représentation diplomatique à La Havane.