De la peine à la joie : l’écriture comme outil de résilience pour surmonter un deuil

Si le précédent roman s’interrogeait sur les origines et les ancêtres français de Monique Larouche à travers les personnages de Rosie et Stella, l’autrice a choisi cette fois-ci d’aborder les questions d’identité, d’adoption et de relations aux autres.

L’autrice québécoise d’origine et Franco-Manitobaine de cœur, Monique Larouche, sort son troisième ouvrage Rosie de l'ombre à la mer. Ce nouveau roman est une suite du précédent paru l’an dernier, Les Dames de La Paix.

Je ne croyais pas qu'il y aurait une suite à ces deux personnages qui, d'une certaine façon, étaient fictifs. Et puis je me suis rendu compte que je désirais approfondir ce que Rosie pouvait ressentir durant cette période-là”, raconte Monique Larouche.

Il y a une question de résilience très grande dans ce roman. Comment, à travers des tragédies de la vie, on peut arriver à rebondir? Et puis son âme d'artiste, son identité va commencer à se pointer , confie l’autrice.

Rosie est une enfant de 9 ans et sa mère vient de mourir. Elle doit se rendre au pensionnat en attendant une demande d’adoption de Stella qui est son ange gardien , une femme que Rosie a croisée lors d’une promenade sur la plage de La Malbaie. Elles ont tissé des liens étroits. Stella veut aujourd’hui protéger cet enfant et souhaite l’adopter.

Le roman aborde également la question de l’adoption dans les années 1960 par une personne qui n’a pas de liens avec la famille et qui est célibataire. Monique Larouche a fait des recherches approfondies sur cette question en particulier.

Il y a eu toute une recherche au niveau de cette période-là pour savoir à quel moment on revendique ces droits d’adoption et que cela devient une jurisprudence , explique Monique Larouche.

Rosie va donc au pensionnat en attendant l’adoption. Elle passe alors d’un univers permissif maternel à un univers strict donné par le nouveau cadre du pensionnat. Elle commence à souffrir d’insomnies et, en parallèle, elle découvre qu’elle pense en images.

Son imaginaire va se développer à la suite de ses longues nuits d’insomnies. Et, au fur et à mesure, elle va pouvoir se réapproprier une partie de la vie qui a été assez difficile pour elle , relate Monique Larouche.

L’ouvrage est en partie autobiographique, car Rosie est d’une certaine manière Monique Larouche.

« Il fallait que je reconnecte avec des choses de l’enfance. » — Une citation de Monique Larouche, autrice

Monique Larouche a en effet vécu cette tragédie à l’âge de 9 ans

L’ouvrage s’ouvre d’ailleurs sur une scène qu’elle a vécue avec une autre enfant à l’école. C’est alors tout un travail de réappropriation de son histoire pour l’autrice et de quête identitaire en tant qu’artiste.

Dans mon imaginaire, lorsque j’étais au pensionnat, j’imaginais que les choses redeviendraient comme avant, c’est-à-dire que ma mère serait à la maison à la place où je l’avais laissée… qu’il n’y aurait rien de changé , explique Monique Larouche.

Dans les faits, rien ne s’est passé ainsi et ma peine a été deux fois plus grande. J’avais perdu ma mère, mais j’avais aussi perdu mon imaginaire. J’ai alors appris à me méfier de cet imaginaire qui m’avait fait croire durant un an que je pouvais retrouver celle que j’aimais , poursuit-elle.

Le nouvel ouvrage de Monique Larouche est disponible à la librairie À La Page à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

C’est à travers l’exercice de l’écriture que Monique Larouche a pu se replonger dans son histoire, dans sa peine et dans ses émotions, faire la paix avec elle-même et avec son histoire finalement.

Je ne m'étais jamais vraiment arrêtée sur la peine que pouvait ressentir cet enfant-là, la détresse très grande qu'elle pouvait justement vivre et puis qu'elle ne pouvait pas partager parce que de toute façon, on n'était pas autorisé à avoir des émotions , raconte Monique Larouche.

Avec le temps, je me suis rendu compte que cet enfant-là, je l'avais délaissée, c'est-à-dire que je l'avais oubliée d'une certaine manière. Et puis j'ai désiré me la réapproprier en ayant aussi des outils pour le faire en tant qu’adulte et artiste , relate l’autrice.

Pendant une dizaine d'années, je ne ressentais plus rien pour me protéger. Et puis j’ai commencé à faire de la place à peine et alors, tranquillement, la joie pouvait arriver , confie-t-elle.

Quant à la figure de Stella, il s’agit de Monique Larouche, devenue adulte, qui prend soin de cette enfant.

Il y a des moments où je me sens encore toute petite, je me sens abandonnée et j’ai peur, que je me referme de nouveau comme une huître. Il y a d’autres périodes où l’adulte que je suis devenue me fait sentir très forte et dit à cet enfant : ce que tu ressens est correct, mon amour est inconditionnel pour toi , dit en souriant Monique Larouche.

Publiés aux Éditions Charlevoix, des exemplaires de l’ouvrage Rosie de l’ombre à la mer sont en vente à la librairie À La Page à Winnipeg.