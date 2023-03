Dernières répétitions avant les Jeux du Québec pour le Cirque de la Pointe-Sèche

Les artistes du Cirque de la Pointe-Sèche répètent cette semaine les spectacles qui seront présentés lors des cérémonies d'ouverture et de clôture de la 56 e Finale des Jeux du Québec, à Rivière-du-Loup. L’équipe dispose de trois jours pour être au point et s’entraîne dans un lieu différent de celui des représentations, ce qui constitue deux défis de taille.

Les huit artistes de cirque répètent dans l'église de Saint-Germain-de-Kamouraska, le principal lieu d'entraînement du Cirque de la Pointe-Sèche depuis l’an passé, alors que les cérémonies se dérouleront au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Techniquement, on ne peut pas répéter dans le [même] espace. On a des conteneurs sur lesquels on travaille normalement, là on ne les a pas. On n’a pas la même taille, on n’a pas le même accrochage, il n’y a pas l’éclairage. Donc il faut qu’on soit capable de s’imaginer que tout va être trois fois plus grand, donc que les timings seront différents , décrit la metteuse en scène des spectacles, Alix Dufresne.

Alix Dufresne est la metteuse en scène des cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que des deux spectacles du Cirque de la Pointe-Sèche. Photo : Radio-Canada

Les représentations du Cirque de la Pointe-Sèche lors des deux cérémonies reprendront une partie du spectacle Charcoal, présenté l'été dernier au Kamouraska, mais avec une nouvelle énergie, assure la metteuse en scène.

L'ouverture, c’est comme le souffle nouveau; on souhaite bonne chance, on amène la flamme, on allume la vasque, donc il y a quelque chose de complètement différent au niveau de l’énergie. Et entre l’ouverture et la clôture, il y aura eu des Jeux complets qui seront passés, donc il y aura eu des victoires, des défaites, des déceptions, donc l’esprit de la cérémonie de clôture, c’est de revenir sur les bons moments et de souhaiter courage pour la prochaine , explique Alix Dufresne.

Les artistes ont disposé de très peu de temps pour mettre au point le spectacle avant la cérémonie d'ouverture. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Si la jonglerie et l’acrobatie ne sont pas des disciplines en compétition aux Jeux du Québec, la persévérance, l'esprit d'équipe et la passion sont autant de valeurs communes au cirque et au sport. Le fondateur du Cirque de la Pointe-Sèche, Élyme Gilbert, estime d’ailleurs que les artistes de cirque et les athlètes se ressemblent.

[Les acrobates] sont des athlètes et aussi des artistes en devenir dans leur sport , considère-t-il.

« Le cirque et le sport vont bien ensemble, c’est d’essayer de montrer ce qu’il est possible de faire avec un corps humain. » — Une citation de Élyme Gilbert, fondateur du Cirque de la Pointe-Sèche

Les similitudes sont grandes entre les artistes de cirque et les athlètes. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Les athlètes du Cirque sont d’ailleurs heureux de se produire pour d'autres athlètes, à l’image de l’acrobate Joshua Vinette.

Un public normal n’a pas nécessairement l’œil pour comprendre la technique qu’on fait et la difficulté des mouvements, tandis que l’athlète, je pense qu’il va comprendre le travail qu’il y a derrière, parce que lui-même le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup , observe-t-il.

Joshua Vinette, artiste du Cirque de la Pointe-Sèche Photo : Radio-Canada

La cérémonie d’ouverture de la 56e Finale des Jeux du Québec se tiendra vendredi au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Celle de clôture aura lieu le 11 mars.

D’après le reportage de Fabienne Tercaefs