Université de Moncton : le recteur ouvert à l’idée de renommer l'institution

S’il y a une masse, un consensus social, par respect, on va les écouter et puis on va faire les choses comme elles doivent se faire. Écouter et agir s’il y a une masse critique qui nous démontre que ça a été un enjeu qui était dans l’angle mort et qui devrait revenir sur notre radar , a-t-il assuré, mercredi, lors de son passage devant le Comité spécial sur les universités publiques, à Fredericton.

Le recteur de l'Université de Moncton, Denis Prud'homme, dit que pour ce qui est du changement de nom de l'institution, la balle est dans le camp de la communauté. Photo : Radio-Canada

Récemment, le militant acadien Jean-Marie Nadeau, proposait que l’Université de Moncton soit rebaptisée Université de l’Acadie.

Il rappelait que le nom actuel de l’université vient de Robert Monckton, un administrateur colonial et colonel de l’armée britannique connu pour son rôle dans l’emprisonnement et l’expulsion de milliers d’Acadiens.

« La balle est dans la communauté et c’est à la communauté de nous démontrer dans quelle direction qu’elle aimerait que l’université s’oriente. » — Une citation de Denis Prud’homme, recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton

Cette prise de position du recteur a rassuré le député vert de Kent Nord, Kevin Arseneau. Je suis très heureux d’entendre que s’il y a un soulèvement de la population, que la balle est dans le camp de la population, qu’il y a une ouverture à écouter, d’agir en conséquence, ça je pense ce sont de bonnes nouvelles.

Un débat effleuré par les députés

Les députés francophones libéraux, verts et progressistes-conservateurs, devant qui comparaissait Denis Prud’homme, ont tous évoqué le débat sur le changement de nom de l’Université de Moncton. Mais la plupart, sauf Kevin Arseneau, se sont contentés d’effleurer la question.

Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord, a voulu savoir à quoi s'attendre en ce qui concerne le changement de nom de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Je pense que c’est quand même un endroit où on peut en parler ouvertement, à propos du changement de nom de l’université, on sait que ça fait des vagues , a lancé, d’emblée, le député de Kent Nord.

La députée libérale de Caraquet, Isabelle Thériault, n’a pas caché son opinion dans ce débat. Le nom de l’Université de l’Acadie résonne en moi, très honnêtement, mais je comprends que c’est votre décision pour l’instant, mais sachez que j’ai un penchant pour l’Université de l’Acadie.

Isabelle Thériault, députée libérale de Caraquet, appuie l'idée de changement le nom de l'Université de Moncton pour l'Université de l'Acadie. Photo : CBC / Jacques Poitras

Pour ce qui est du ministre progressiste-conservateur Daniel Allain, il est resté plus nuancé.

Clément Cormier et Louis-J. Robichaud on su, 60 ans passés, choisir le nom de l’Université de Moncton, on a été à travers la réforme de la gouvernance locale, certaines communautés ont changé de nom, c’est toujours une bonne réflexion, un bon exercice de savoir qui qon est, et d’avoir une vision d’où on va aller dans les prochaines années, donc, je me fie quand même à Clément Cormier et Louis-J. Robichaud d’avoir fait ça 60 ans passés , a-t-il dit.

Le recteur s’explique sur son refus initial

Le recteur Denis Prud’homme assure qu’il n’a pas pris seul la décision de ne pas ouvrir le débat sur le changement de nom de l’université. Ces décisions-là sont prises de façon collaborative avec l’ensemble des gens autour de la table.

Une lettre, explique-t-il, qui demandait le changement de nom, a été soumise au Conseil des gouverneurs.

La lettre est allée au conseil exécutif du Conseil des gouverneurs, et il y eu une discussion qui a été faite à ce niveau-là, et la recommandation a été de ne pas aller de l’avant avec un exercice qui, si on décide d’aller dans ce sens-là, on se doit de mettre en place un exercice rigoureux, structuré, qui va demander des ressources , a-t-il expliqué.

Aussi, le recteur soutient que la question du changement de nom n’a pas été identifiée comme une priorité lors des consultations menées par l’université.

Le campus de Shippagan de l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, en septembre 2022. Photo : Radio-Canada / MARIO MERCIER

Lors de la planification stratégique, on a eu des discussions avec au-delà de 2600 personnes à travers la province et parmi ces gens-là, ils représentaient au-delà de 60 organisations communautaires, et à travers les exercices de synthèse ou d’identification, cette question-là est sortie à quelques reprises , souligne-t-il.