La chanteuse folk canadienne Joni Mitchell honorée à Washington

L'artiste de 79 ans originaire de l'Alberta est la première Canadienne et seulement la troisième femme à obtenir ce prestigieux prix depuis sa création en 2007.

Un concert a été organisé pour l'occasion, avec des prestations d'Annie Lennox, James Taylor, Brandi Carlile et Cyndi Lauper, entre autres.

C'est une nouvelle étape du retour à l'avant-scène de Joni Mitchell, qui a offert l'été dernier un concert surprise au Newport Folk Festival, son premier spectacle en public en plus de 20 ans.

Elle avait notamment chanté A Case of You, un de ses grands classiques, en duo avec une autre vedette du folk, Brandi Carlile.

Joni Mitchell, qui vit maintenant à Los Angeles, se remet progressivement d'une rupture d'anévrisme cérébral qu'elle a subie en 2015.

Elle a été une figure majeure du folk rock des années 1960 et 1970 avec des succès comme Big Yellow Taxi, un hymne à l'environnement, Both Sides Now et Woodstock, à la gloire du célèbre festival auquel elle n'avait pourtant pas participé en août 1969.

En tant que lauréate du prix Gershwin, elle rejoint un groupe sélect d'auteurs-compositeurs-interprètes légendaires, dont Paul McCartney, Billy Joel, Stevie Wonder et Carole King.