Grève du transport scolaire : un jeune handicapé privé d’école depuis deux semaines

Son fils, atteint du syndrome d’Angelman, ne peut pas non plus utiliser les services du RTC facilement, car il se déplace en fauteuil roulant. L’arrêt d’autobus est situé à un kilomètre du domicile d’Audrey Rouleau.

1 km dans des bancs de neige à chaque coin de rue, j’ai un peu de misère à concilier ça , confie Audrey Rouleau, fatiguée par cette situation qui s’éternise.

On n'a pas d'autres solutions, je ne conduis pas, je ne peux pas prendre l'autobus avec le fauteuil roulant, c’est impensable avec l’hiver qu’on a. La seule solution est le taxi mais je suis une mère monoparentale et je ne peux pas travailler donc je n’ai pas l’argent.

Audrey Rouleau garde donc son fils à la maison, mais le manque de socialisation a un impact considérable sur son état de santé.

« Je trouve que nous, les proches aidants, sommes pris au piège, de plus. Se réorganiser, ne pas aller travailler, jongler avec les besoins de nos enfants 24/24. Je croyais que les proches aidants devaient être plus considérés?», a écrit Audrey Rouleau sur ses réseaux sociaux. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Il refuse de s’alimenter alors qu’à l’école ça allait super bien. […] Il refuse de marcher même dans le corridor. Je fais mon possible pour le stimuler mais je suis comme pas assez. Je ne suis pas ses amis, pas son professeur. Il n’y a pas d’encadrement ici, la routine elle n’est plus là non plus.

Reconnaissance d’un service essentiel

Audrey Rouleau rappelle que le service était considéré comme essentiel en temps de pandémie.

C'était essentiel pour ces enfants [d’aller à l’école] pour le côté social, pour la routine, pour qu’ils ne perdent pas leurs acquis.

Elle souhaite que le transport devienne de nouveau essentiel pour les jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle.

Peu de ressources pour aider

Cette situation vécue par Audrey Rouleau et son fils arrive à l’occasion selon le directeur général du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH), Dominique Salgado.

Il est malheureux de constater qu’un conflit de travail se transforme en événement dramatique pour de jeunes familles. Ça vient remettre une brique de plus sur les épaules des parents qui n’ont pas besoin de ça.

Dominique Salgado reconnaît que la liste des solutions est mince. Les organismes de répit il y en a de moins en moins depuis la pandémie, le soutien à domicile pourrait aider peut-être mais c’est sûr que le jeune a aussi besoin d’éducation.

Le directeur général du CAPVISH, Dominique Salgado. Photo : Radio-Canada

En termes de transport, on dirait parfois qu’il n’y pas d’issue à ce niveau-là , concède M. Salgado.

« Ce n'est pas à ces gens de payer le prix d’un conflit de travail. » — Une citation de Dominique Salgado, directeur général du CAPVISH

Le Centre de services scolaire de la Capitale n’a pas de solutions à court terme pour aider la mère de famille.

Nous sommes conscients que la grève des chauffeurs d’autobus occasionne des défis supplémentaires pour tous les parents d’élèves de notre CSS. Nous ne pouvons malheureusement pas mettre en place de solution temporaire, ni offrir de compensation budgétaire. Il importe également de vous rappeler que le Centre de services scolaire de la Capitale n’a aucun pouvoir sur les relations de travail du transporteur concerné et qu’aucun autre transporteur de la région n’est en mesure d’assurer le service de transport, notamment en raison de la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur , a alors déclaré l’organisation scolaire par courriel.

Dans le même courriel envoyé à Radio-Canada, le centre de services scolaire indique n’avoir enregistré aucune plainte depuis le début de la grève ni noté de hausse du nombre d'absences en raison de l'impossibilité de transport scolaire.

