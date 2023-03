Le vélo de montagne en voie de revenir au Mont-Vidéo

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda - Témiscamingue, Randa Napky, directrice générale de Tourisme A-T, Caroline Proulx, ministre du Tourisme, Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, et Émilien Larochelle, président de Tourisme A-T, ont tous participé à l'annonce.

Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier