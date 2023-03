Depuis sept ou huit ans, Zone économie recense toutes les personnes invitées pour leur expertise dans ses émissions, explique-t-elle : Les femmes par rapport aux hommes, les personnes blanches par rapport aux non-Blancs, les vieux par rapport aux jeunes...

« Si on ne compile pas rapidement, les contraintes de temps nous poussent dans nos ornières traditionnelles, vers les gens qu'on connaît, qui s'expriment facilement, qui ont des tribunes depuis plusieurs années. Et ça, c'est l'homme blanc d'Amérique. » — Une citation de Gabrielle Cimon, journaliste à la recherche à Zone économie

L'animateur Gérald Fillion, entouré d'une partie de son équipe, discute des sujets qui seront traités lors de l'émission Zone économie, à ICI RDI. Les journalistes de cette émission recensent depuis des années les experts invités afin de ne jamais relâcher les efforts pour atteindre la parité hommes-femmes. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La population canadienne compte un peu plus de femmes (15,3 millions) que d'hommes (14,7 millions).

En revanche, au sein de la population active, c'est l'inverse. Selon Statistique Canada, en janvier 2022, il y avait environ 11 millions d’hommes et 10 millions de femmes qui en faisaient partie.

Dans certains secteurs d'activités comme l'économie, la pyramide se rétrécit très rapidement , explique Gabrielle Cimon.

Selon les dernières données disponibles, la proportion de femmes était de :

19 % dans les conseils d'administration au Canada;

38 % des cadres supérieurs dans les grandes banques canadiennes, alors qu'elles comptent pour 55 % du personnel;

20 % environ parmi les conseillers en placement;

moins de 20 % dans les postes de professeurs en économie dans les universités;

près de 17 % des propriétaires majoritaires de PME au Canada.

Pour Zone économie, c'est une chose de dénicher l'experte qui saura décortiquer et vulgariser les risques de fraudes que comportent les cryptoactifs, entre autres exemples. C'en est une autre de la convaincre de passer à la télévision. Même une sommité peut invoquer que ce n'est pas tout à fait son sujet, qu'elle n'est pas la mieux placée pour en parler et qu'il vaudrait mieux s'adresser à son collègue, monsieur Untel .

Les hommes, par contre, diront : "Oui, pas de problème!" à l'entrevue, même s'ils ne sont pas spécialistes du sujet , affirme Gabrielle Cimon.

La journaliste à la recherche Gabrielle Cimon en compagnie de l'animateur de Zone économie, Gérald Fillion. « Je connais des universitaires qui ne veulent plus venir à la télé parce que c'était trop dur pour elles », affirme-t-elle. D'autres ne veulent plus se déplacer, se faire maquiller et coiffer. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

De plus, qui dit télé dit maquillage, coiffure, habillement. Ce n'est pas aux hommes que je spécifie si la prise de caméra sera "torse" ou debout en arrière de la table , dit la journaliste à la recherche. Les femmes s'en soucient : devront-elles porter des talons?

La télé peut être ingrate pour les femmes : leur image, leur âge, le ton de leur voix, tout est scruté, quelquefois au détriment du message. Je connais des universitaires qui ne veulent plus venir à la télé parce que c'était trop dur pour elles , admet la journaliste à la recherche. D'autres ne veulent plus se déplacer, se faire maquiller et coiffer.

« Puis-je me permettre d'être plus catégorique sans avoir l'air d'une hystérique? C'est pas une question qu'un homme va se poser. » — Une citation de Gabrielle Cimon, journaliste à la recherche à Zone économie

Cela dit, les réseaux sociaux ont amené des changements. Les jeunes, qui ont grandi avec TikTok et les visioconférences, sont habitués de se voir et de s'exprimer devant des centaines de followers, dit Gabrielle Cimon. Ils vivent avec des caméras partout.

Le sprint pour trouver la bonne invitée

Geneviève Gagné, l'une des trois journalistes à la recherche de l'émission Midi info, à ICI Première, a un avantage sur sa collègue de Zone économie : ses invités peuvent être interviewés en pyjama si ça leur chante. On est à la radio! C'est la voix et c'est tout.

Malgré la simplicité du média, cette quotidienne de 80 minutes est un sprint. Moins de quatre heures séparent la réunion de prod du moment où l'animateur dit : Ici Alec Castonguay, où que vous soyez au pays, bienvenue à Midi info .

Durant la réunion, on décide des sujets et de leur angle, du plan de l'émission et des invités potentiels. La tâche de joindre ces derniers revient aux journalistes à la recherche comme Geneviève Gagné.

En si peu de temps, il est tentant de s'en remettre aux habitués de l'émission : ils connaissent le tabac et livrent la marchandise. Mais Geneviève Gagné dit qu'elle essaie toujours de trouver une femme, même si dans certains domaines, comme l'ingénierie ou les sciences, elles se font plus rares.

Nous sommes le 24 février : à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, le premier ministre du Québec, François Legault, rencontre son homologue Andrew Furey en vue de renégocier le contrat d'hydroélectricité de Churchill Falls.

La journaliste à la recherche Geneviève Gagné a enrichi son carnet de contacts d'une experte terre-neuvienne, le jour de la rencontre entre le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, et de son homologue du Québec, François Legault, en février 2023. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

À Montréal, Geneviève Gagné cherche, dans cette province de l'Atlantique, une personne capable de décrire en français, en direct et en neuf minutes les attentes des Terre-Neuviens dans ce dossier controversé.

Parmi les experts possibles figure une seule femme, qu'elle tente de joindre. Mais téléphone, texto, courriel, Facebook, rien n'y fait. Finalement, elle m'a rappelée à la dernière minute, mais j’avais déjà booké quelqu’un d'autre , se remémore la journaliste à la recherche.

Tout n'est pas perdu : Geneviève Gagné a ajouté cette experte terre-neuvienne à sa liste. Quand Churchill Falls reviendra dans l'actualité, elle va l'appeler.

Le radar de parité

Comprenons-nous bien : qu'un homme commente tel ou tel dossier n'est pas un tort en soi. Ce qui est dommage, voire déplorable, c'est que ce ne soit que des hommes, au bout du compte, qui composent le tableau des invités d'une émission, ou des personnes citées dans un texte.

Quand Geneviève Gagné constate qu'il n'y a eu que des gars dans l'émission aujourd'hui , voire deux ou trois jours de suite, c'est toute l'équipe qui s'en désole. La parité n'est pas que sa préoccupation à elle.

Sur ICI Première, Midi Info fait le tour de l'actualité nationale et internationale. À l'approche du scrutin au Québec en 2022, une émission spéciale a réuni l'animateur Alec Castonguay et les journalistes et chroniqueurs Marie-Hélène Tremblay, Michel C. Auger, Chantal Hébert et Philippe J. Fournier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Geneviève Gagné

À CBC/Radio-Canada, 48,5 % des effectifs sont composés de femmes et 63 % des cadres sont des femmes. En 2022, pour la troisième année d'affilée, l'organisme La gouvernance au féminin a décerné au diffuseur public la plus haute mention pour la parité hommes-femmes.

En outre, en 2022, selon le radar de parité conçu par l'organisme Femmes expertes, Radio-Canada.ca s'est avéré être le meilleur élève parmi six médias canadiens d'information en ligne, en français. Les femmes représentaient 33 % des sources citées sur Radio-Canada.ca, contre 28 % pour Le Devoir et Le Droit; 27 % pour TVA et La Presse; et 25 % pour le Journal de Montréal.

Radio-Canada se démarque notamment parce qu'il a des politiques claires en matière de représentation et un mandat plus général de représentation de la société par rapport aux sociétés privées , a affirmé Laura Shine, directrice de Femmes expertes et journaliste indépendante.

« Radio-Canada a beaucoup misé sur la mesure du nombre de femmes citées dans les reportages, les émissions, etc. Et quand on prend la peine de compter, on voit systématiquement que les nombres augmentent, qu'on progresse vers la parité. » — Une citation de Laura Shine de Femmes expertes à l'émission Pour faire un monde, sur ICI Première à Regina

Toutefois, même s'il surclasse ses concurrents, il reste que l'élève Radio-Canada ne cite des femmes qu'une fois sur trois. Ce n'est pas la parité.

Or, quand on n’entend pas les femmes, on n’a pas toute l’histoire , affirme Laura Shine. Une phrase que retient Rachel Duclos, directrice de la programmation à ICI RDI, où l'info en continu exige de nourrir la nouvelle .

Non, on ne va pas au plus facile, insiste-t-elle. Certaines équipes passent beaucoup de temps en réunion pour trouver quelqu'un d'autre que monsieur Untel, qui est super correct mais qui fait toutes les émissions. On veut entendre d'autres voix que la sienne, d'autres points de vue.

Trouver des femmes prêtes à faire du débat est particulièrement difficile, note Rachel Duclos. Pour les persuader de se lancer, il faut les coacher et leur donner du feedback, surtout dans les débuts. Ça se place ensuite.

Un service essentiel à la démocratie

« L'intérêt public est pour moi fondamental, peut-être parce que je viens d'un pays – le Mexique – dans lequel les médias publics ne sont pas encouragés, ne sont pas respectés », dit Paloma Martinez Méndez, de Radio-Canada International (RCI). Photo : Ivanoh Demers

Journaliste à Radio-Canada International (RCI), Paloma Martínez Méndez produit, en ligne, des reportages en espagnol qu'elle adapte la plupart du temps en français et, parfois, en anglais.

Pour cette Mexicaine arrivée à 21 ans au Québec, travailler pour le diffuseur public est un privilège parce qu'il s'agit d' un service essentiel à toute démocratie .

L'intérêt public, c'est pour moi fondamental, peut-être parce que je viens d'un pays dans lequel les médias publics ne sont pas encouragés, ne sont pas respectés, dit Paloma Martínez Méndez. Le privilège de travailler pour un service public d'information s'accompagne d'un certain nombre de responsabilités; c'est le mandat, il est établi.

CBC/Radio-Canada a pour mission de servir l'intérêt public, de refléter la diversité, de préserver son indépendance, d'agir de façon responsable et de respecter les normes et pratiques journalistiques (NPJ) d'exactitude, d'équité, d'équilibre, d'impartialité et d'intégrité.

Au fil des années, Paloma Martínez Méndez dit avoir constaté que les histoires d'immigrants, de nouveaux arrivants, étaient peu racontées, et en particulier celles des femmes. Elle-même ne se reconnaissait pas dans la couverture que faisaient les médias de grands enjeux économiques, politiques. Je suis journaliste, mais je suis aussi une femme, une mère, une immigrante, et moi aussi je suis "un public" , décrit-elle.

Pour faire entendre une plus grande diversité de voix, la reporter de RCI consulte assidûment le répertoire de 850 noms de professionnelles et d'intervenantes créé par Femmes expertes. Un séisme, les relations Canada-Chine ou TikTok défraient la manchette? Paloma Martínez Méndez prend sur elle d'envoyer, par courriel, des suggestions d'expertes à tous ses collègues de l'information.

Certes, les enjeux liés aux femmes l'interpellent, mais également ceux touchant les communautés moins représentées, les minorités. La diversité linguistique, aussi, ajoute-t-elle. Les accents... On les entend très peu, et ça m'inquiète.

« Selon qu'on vienne d'ici ou d'ailleurs, on ne s'exprime pas pareil, on a des manières distinctes de raconter nos propres histoires » — Une citation de Paloma Martínez Méndez, journaliste à RCI

Basée à Montréal, Paloma Martínez Méndez produit des reportages en espagnol régulièrement adaptés en français et, quelquefois, en anglais, sur le site Internet de RCI. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon la journaliste, on fait partie d'une société qui a beaucoup d'histoires diverses, de parcours divers, et on doit leur faire honneur .

On parle beaucoup de diversité, mais je trouve que le terme qui devrait être utilisé c'est "équité". C'est une question d'équité.