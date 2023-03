La protection du caribou boréal, au centre d’un accord entre le Manitoba et le fédéral

Les gouvernements du Canada et du Manitoba ont conclu un accord de trois ans visant à appuyer la conservation et le rétablissement du caribou boréal, menacé d'extinction dans la province.

Les mesures de conservation visent à surveiller les 1500 à 3500 individus estimés au Manitoba, pour améliorer leurs chances de survie à l’état sauvage.

Le gouvernement fédéral a rappelé son attachement à l’animal menacé, emblématique du Canada, notamment représenté sur les pièces de 25 cents canadiennes.

L’accord conclu à la COP 15 ne fait que renforcer la détermination de notre gouvernement à freiner la perte de biodiversité et à renverser la vapeur d’ici 2030 , note le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault dans le communiqué annonçant l’accord.

Le gouvernement fédéral fait savoir qu’Environnement et Changement climatique Canada a octroyé près d’un million de dollars pour la conservation du caribou boréal au cours des prochaines années.

Une saine population de caribous est un indicateur de la santé de nos forêts boréales, et le Manitoba continuera d’être un chef de file du rétablissement et de la conservation du caribou en Amérique du Nord , avance le ministre des Ressources naturelles et du Développement du nord du Manitoba, Greg Nesbitt.

Les plans d’action pour le rétablissement des populations de caribous devaient être achevés depuis 2009 , signale le directeur exécutif de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP), Ron Thiessen. Ce nouvel investissement dans la protection de cette icône sauvage menacée est le bienvenu , ajoute-t-il.

Les futures actions de conservation se baseront sur la stratégie pour le rétablissement des populations de caribous des bois, publiée en 2015 par le gouvernement du Manitoba. La SNAP avait travaillé à son élaboration. La stratégie dépasse tous les autres plans de conservation au Canada puisqu’elle s’engage à protéger 65 à 80 % de l’habitat du caribou boréal dans 9 secteurs distincts , souligne le directeur de l’organisme de protection de l’environnement.

Diminution importante en 50 ans

La population de caribous a diminué de moitié depuis les 50 dernières années au Manitoba, explique Ron Thiessen.

Cette tendance est principalement due à la perte des habitats naturels du cervidé, résultant à la fois des activités humaines d’utilisation des terres et des incendies de forêt.

Au Manitoba, les caribous ont disparu d’une partie importante de leurs aires de répartition historique, y compris de tout le parc provincial Whiteshell, rapporte le directeur du SNAP.

« Au minimum, les plans d’action doivent prévoir une protection étendue de l’habitat et des délais de mise en œuvre ambitieux. » — Une citation de Ron Thiessen, directeur exécutif de la Société pour la nature et les parcs du Canada

Les gouvernements disent vouloir travailler avec les communautés autochtones pour protéger l’espèce.