L’intelligence artificielle rencontre la création artistique à La Nouvelle Scène

Décor généré par IA, interprètes dialoguant avec le logiciel de conversation ChatGPT et intermède musical génératif: présentées par le Théâtre Catapulte et le Trillium, vendredi à La Nouvelle Scène à Ottawa, les performances scéniques explorent les possibilités infinies de l’ IA . La soirée s’accompagne d’une discussion avec le public afin de démystifier les liens entre la technologie et l'art.

Performances et conférence sont les maîtres mots de IA : l’autre créateur, une soirée qui mêle contemplation artistique et réflexions technologiques et philosophiques. Le tout autour d’un sujet d’une actualité brûlante : l’intelligence artificielle (IA).

La genèse de cet événement a pour origine le report du spectacle Durant des années. Écrit par Louis-Philippe Roy, cette création confronte l’approche intuitive des balados documentaires criminels (true crime, en anglais) à cette véracité et cette rigueur propres au journalisme , explique le metteur en scène de IA : l’autre créateur, Pierre Antoine Lafon Simard.

On sort d’une longue période - est-ce qu’on en est sorti vraiment? - qui [remet en question] la véracité des médias : Qu’est-ce que le vrai? Qu’est-ce que le faux? Donc on s’est dit [qu’il était] intéressant pour nous d’utiliser des outils qui fonctionnent sur la même genèse , poursuit le metteur en scène.

« Une image générée par l’IA tente de reproduire le vrai, mais elle est fondamentalement fausse. On trouvait qu’il y avait là une belle corrélation entre le sujet du spectacle et la façon de créer une scénographie interactive. » — Une citation de Pierre Antoine Lafon Simard, metteur en scène

Du début à la fin de la soirée, le spectacle fait la part belle à l’ IA .

La soirée débute avec une courte performance de danse signée par la chorégraphe Amélie Duguay et le metteur en scène Pierre Antoine Lafon Simard. Sur scène, une dizaine d'interprètes interagissent avec un décor généré par IA .

S’appuyant sur l’ IA pendant plus de huit mois pour la conception vidéo de cette mise en bouche, Pierre Antoine Lafon Simard et Guillaume Saindon ont tout au long du processus constaté l’évolution de l’intelligence artificielle, avec des propositions visuelles générées de manière de plus en plus précise.

À l’issue de l'événement, l’ IA s’invite dans une prestation musicale, sous la houlette de l’auteur-compositeur et concepteur sonore multi-instrumentiste Olivier Fairfield.

Interroger IA et création artistique

Entre ces deux prestations artistiques, et afin d’approfondir les questions relatives à l’ IA et à sa relation avec l’art et la création, une conférence et une discussion avec le public donnera la parole à deux spécialistes : la professeure de philosophie et d’éthique de l’ IA au Collège André-Laurendeau, Andréanne Sabourin Laflamme, et le professeur et membre du corps professoral de Mila - Institut québécois d’intelligence artificielle, Blake Richards.

On est aux balbutiements d’un débat qui va s'échelonner encore sur plusieurs années. Et on est à une étape où on a beaucoup plus de questions que de réponses , estime Andréanne Sabourin Laflamme.

Soulevant des enjeux éthiques relativement inédits et des réactions face à l' IA aussi variées que l’enthousiasme, la crainte ou encore la colère, avec notamment la perspective menaçante que l’ IA parvienne un jour à remplacer les créateurs, la conférencière souligne l’importance de réfléchir à l’impact de ces nouvelles technologies qui a pour effet de modifier assez radicalement nos modes de fonctionnement .

Proposé gratuitement au public, l'événement IA : l’autre créateur démarrera à 19h30.

Avec les informations de Valérie Lessard