Un collège sudburois se tourne graduellement vers les véhicules électriques

Chaque borne permet de recharger deux véhicules à la fois.

Selon Shawn Poland, président par intérim du collège Cambrian, les bornes permettent de charger complètement un véhicule en quatre heures, au coût de 2,50 $ par heure.

Les utilisateurs n’ont pas à payer le stationnement en plus de la recharge, précise Kristine Morrissey, vice-présidente des finances, de l’administration, des affaires internationales et de la recherche appliquée.

Ils sont à la disposition de tous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 , note-t-elle.

Lynn Kabaroff, qui travaille au collège, est l’une de celle qui profite des nouvelles bornes.

Lynn Kabaroff est la coordonnatrice du programme de conditionnement physique et de promotion de la santé du collège Cambrian. Elle a acheté un véhicule électrique en 2021. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

C'est merveilleux de les avoir si je dois aller faire des courses plus tard et que j'ai besoin d'un peu plus d'énergie. C'est là, c'est fiable, c'est un endroit sûr pour recharger son véhicule , a-t-elle confié.

« Mais c'est aussi génial de voir que Cambrian est à la pointe du progrès ou qu'il accepte le fait que nous devons faire des changements pour être plus durables. » — Une citation de Lynn Kabaroff, coordonnatrice du programme de conditionnement physique et de promotion de la santé du collège Cambrian

L’achat d’un véhicule électrique, il y a environ un an et demi, était selon elle un des gestes que pouvait poser sa famille pour réduire son empreinte carbone.

Moi-même, mes enfants et toute ma famille sommes très préoccupés par la crise climatique et l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons.

Kristine Morrissey affirme que le collège va examiner l’utilisation et envisage l’ajout de bornes supplémentaires si l’offre ne répond pas à la demande.

Elle souligne que le collège compte ajouter des véhicules électriques à sa flotte.

Le coût total de l’installation des 10 bornes est de 354 000 $, mais grâce au financement du gouvernement fédéral, la facture pour le collège Cambrian a été réduite de 100 000 $.

Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs, d’un océan à l’autre , a déclaré Jonathan Wilkinson, ministre fédéral des Ressources naturelles.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, était de passage au collège Cambrian mercredi pour annoncer officiellement ce financement. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

En point de presse au collège, il a admis que les véhicules électriques ne représentent pas nécessairement la solution idéale, comparativement au transport collectif et actif.

Il a toutefois souligné que de nombreux Canadiens, notamment en milieu rural, n’ont pas accès au transport en commun et que les véhicules électriques sont une amélioration par rapport aux véhicules à essence.