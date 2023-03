Bilan de la troisième chasse en observation scientifique au phoque gris sur l’île Brion

Depuis 2020, les chasseurs madelinots sont autorisés à abattre, sous l’observation de chercheurs de l’Université Laval, des phoques gris sur la plage de l’île Brion, une réserve écologique située au nord de l’archipel.

Ce projet scientifique vise à déterminer les impacts de la présence des chasseurs et des phoques gris sur la faune et la flore de la petite île madelinienne.

Environ 800 bêtes ont été abattues par quatre équipages cette année, selon l’Association des chasseurs de phoque intra-Québec (ACPIQ).

Des trois chasses scientifiques qu’on a faites, ç’a été la meilleure, par le nombre de participants ainsi que par le nombre de bêtes abattues , explique le directeur de l’ ACPIQ , Gil Thériault.

L’ ACPIQ espère qu’après trois ans de recherche, le gouvernement du Québec, qui chapeaute les opérations, autorisera l’an prochain les chasseurs à se rendre sur l’île Brion sans la présence des scientifiques.

J’ai l’impression que le ministère [de l’Environnement] est allé chercher les données qu’il avait à aller chercher sur l’île. Alors, normalement l’an prochain, il devrait y avoir des avancées significatives dans ce dossier-là , croit M. Thériault.

« On s’attend à ce que le ministère enlève les plages de la zone de la réserve écologique et qu’à ce moment-là, on puisse chasser avec les restrictions habituelles. »