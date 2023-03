COVID-19: nouvel échec de deux Églises conservatrices devant les tribunaux

À Toronto, les églises Church of God, d'Aylmer, et Trinity Bible Chapel, de Waterloo, ont perdu leur appel au sujet de leur recours constitutionnel concernant les mesures sanitaires que le gouvernement Ford avait adoptées au sujet des regroupements intérieurs et extérieurs au plus fort de la pandémie.

Les deux Églises du Sud-ouest ontarien avaient été mises à l'amende, parce qu'elles n'avaient pas respecté les consignes sur les regroupements de paroissiens à la fin 2020 et au début 2021.

Dans cet appel, l'enjeu consistait à savoir si le gouvernement Ford était allé trop loin dans les mesures qu'il a prises durant la pandémie et s'il avait enfreint de manière déraisonnable les droits constitutionnels des deux communautés religieuses.

Les audiences s'étaient tenues de façon virtuelle devant la Cour d'appel de l'Ontario en décembre 2022. L'article 2 de la Charte canadienne sur la liberté de pensée, de croyance et d’expression était au centre des plaidoiries.

Les avocats de deux églises avaient soutenu devant un tribunal inférieur, mais sans succès que les restrictions sanitaires de la province étaient arbitraires, déraisonnables et inconstitutionnelles.

En appel, ils contestaient, cette fois, la consigne sanitaire qui imposait uniquement des exigences au sujet des restrictions de capacité aux rassemblements religieux intérieurs et extérieurs. La consigne était en vigueur entre décembre 2020 et juillet 2021.

Alors que tous les règlements contestés ont depuis été abrogés ou qu'ils sont devenus caducs, les accusations des appelants étaient demeurées en suspens en attendant l'issue de ce litige devant les tribunaux.

Aucune amende n'a donc encore été déboursée à ce jour.

Le juge de première instance avait conclu que la consigne sanitaire contestée a bien porté atteinte au droit des deux congrégations à la liberté de religion garanti par la Charte, mais que ces atteintes étaient justifiées comme des limites raisonnables dans une société libre et démocratique à cause des circonstances exceptionnelles que la pandémie avait créées dans la province.

Lors des dernières audiences, les appelants ont contesté la façon dont la juge avait traité les preuves avancées par un expert.

La magistrate avait par exemple décidé de ne pas s'appuyer sur une preuve dite rétrospective pour évaluer la consigne sanitaire, et de ne pas tenir compte des autres violations alléguées de la Charte.

Les appelants contestaient également la conclusion de la juge selon laquelle le règlement était justifié en vertu de l'article 1 de la Charte, selon lequel les droits et libertés ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique .

Raisons de la Cour d'appel

Dans sa décision, la Cour d'appel de l'Ontario affirme que la juge de première instance a fait référence dans son analyse à la preuve relative à la santé publique à plusieurs reprises et qu'elle a préféré le témoignage du Dr. David McKeown (l'ancien médecin hygiéniste de Toronto, NDLR).

Le plus haut tribunal de la province ajoute que la juge a accepté le témoignage d'un fonctionnaire qui a participé à l'élaboration des politiques de santé publique de l'Ontario, selon lequel les mesures prises par l'Ontario étaient non seulement justifiées par l'évolution de la science à l'époque, mais également par l'évolution des antécédents en matière d'impact.

En d'autres termes, au moment où l'Ontario a adopté des règlements sanitaires pour contrer les risques posés par les deuxième et troisième vagues de COVID-19, la province pouvait compter sur l'impact bénéfique des mesures prises pour faire face aux vagues précédentes , écrit la Cour d'appel.

Des messes, diffusées en ligne, ont été tenues pendant la pandémie, en dépit des restrictions sanitaires. (archives) Photo : Church of God at Aylmer/YouTube

La Cour d'appel souligne que la magistrate n'a en outre commis aucune erreur de jurisprudence comme l'avançaient les appelants et qu'elle a fait bon usage du principe de précaution dans son analyse.

Il était approprié que la juge considère le principe de précaution comme un indicateur sur les façons dont l'État pouvait atteindre ses objectifs de réduction du risque de transmission de la COVID-19 et de sauver des vies dans une situation d'incertitude scientifique , précise-t-elle.

Selon la Cour d'appel, la magistrate n'a pas commis d'erreur non plus en rejetant l'analogie des appelants entre les rassemblements religieux et le secteur du commerce de détail.