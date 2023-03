Quand ta vie est entre les mains d’un défibrillateur externe automatisé

La jeune fille d’Inkerman, dans la Péninsule acadienne, doit composer avec une condition cardiaque qui l’oblige à avoir avec elle un défibrillateur externe automatisé. Une condition qui a failli lui coûter la vie à l’automne 2017.

Depuis, sa mère, Lynn Power, chérit chaque jour passé avec sa fille.

Lynn Power, d'Inkerman dans la Péninsule acadienne, milile depuis des années pour l'ajout de défibrillateur externe automatisé dans toutes les écoles de la province. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Il n’est donc pas étonnant de savoir qu’elle se réjouit de savoir que toutes les écoles de la province seront munies de cet équipement de survie.

« C’est une très bonne nouvelle. Je suis contente et émue. Ça fait longtemps qu’on milite pour ça. » — Une citation de Lynn Power, mère d'Emma Paulin

Chaque école du Nouveau-Brunswick aura désormais un défibrillateur externe automatisé. Le ministère de la Santé et la Fondation des maladies du cœur du Nouveau-Brunswick vont installer des appareils dans les 49 écoles où il en manque.

Un appareil facile d'utilisation

Un défibrillateur externe automatisé est un appareil portable facile à utiliser qui peut ranimer le cœur d’une victime d’un arrêt cardiaque.

Il en coûtera environ 175 000 $ pour installer les 49 appareils additionnels.

Plus vite on utilise le défibrillateur externe automatisé, plus grandes sont les chances de réanimer une victime. Photo : Radio-Canada

Les choses ont failli tourner au drame pour Emma, qui souffre d’une forme d’arythmie cardiaque depuis cinq ans. La première fois, c’était lors d’un exercice d’évacuation à son école. La deuxième fois, c’était après un exercice physique intense.

On ne s’y attendait pas du tout , raconte Lynn Power. C’est comme si on lui avait fermé l’interrupteur. L’arythmie est différente d’un arrêt cardiaque. Ça peut arriver à n’importe qui, n’importe où et n’importe quand, même chez les jeunes enfants. Ça peut arriver en période de stress, d’émotion intense ou d’effort physique intense.

Importance de militer

Cet incident a non seulement convaincu la famille d’avoir son propre défibrillateur automatisé externe, mais il a aussi révélé chez elle l’importance de militer pour l’acquisition de cet équipement dans les écoles et les endroits publics.

Un défibrillateur externe automatisé est facile d'utilisation. Photo : Radio-Canada

Une école est un endroit communautaire par excellence. C’est un endroit parfait pour un appareil. On ne devrait pas avoir à dépenser de l’énergie pour justifier le pourquoi de cet appareil. J’ai dû me battre pour faire bouger les choses, d’où ma passion pour ce dossier parce que ça peut changer une vie. La preuve, depuis 2014, le défibrillateur a sauvé 35 vies [au Nouveau-Brunswick] , est d’avis Lynn Power.

Cette mère de famille milite aussi pour que les élèves du secondaire aient accès à toutes les formations de réanimation cardiaque.

On peut sauver des vies avec deux mains , assure-t-elle.

Chaque minute compte

Selon Norbert Robichaud, gestionnaire des programmes de réanimation à la Fondation des maladies du cœur et des AVC du Nouveau-Brunswick, le succès de ces appareils est prouvé.

On en avait placé dans les écoles secondaires au début des années 2000. Mais là, on en aura dans toutes les écoles. C’est extrêmement important. Dans le cas d’un arrêt cardiaque, chaque minute qui passe réduit de 10 % les chances de survie. Si on n’a pas de défibrillateur et qu’on ne pratique pas les manœuvres de réanimation cardiaque dès les premières minutes, nous avons presque 100 % de chance de perdre la victime , fait-il part.

Les ministres Bruce Fitch (deuxième à partir de la gauche) et Bill Hogan (quatrième) et des membres de la Fondation des maladies du cœur et des AVC du Nouveau-Brunswick tiennent des défibrillateurs externes automatisés. Photo : Radio-Canada

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, trouve fantastique le fait que toutes les écoles de la province auront désormais accès à cet équipement.

« C’est fantastique. C’est important de sauver des vies. Ça ne nous coûte pas tellement cher quand on compare ça au coût d’une vie. » — Une citation de Bill Hogan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance

Avec cet ajout, on compte désormais 520 défibrillateurs externes automatisés dans les écoles, les centres sportifs et les lieux publics de la province.

Avec des informations de Kristina Cormier et de Mario Mercier