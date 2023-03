Reprise économique : « Où est le maire? », demande Claude Villeneuve

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec, Claude Villeneuve, accuse le maire Marchand de ne pas être intéressé par l’économie. Il craint que ce « manque de leadership et cette absence » ne nuisent à la reprise et au développement économiques de la région.

D’entrée de jeu, Claude Villeneuve évoque les fermetures récentes et les nombreuses entreprises en difficulté dans la capitale.

En effet, le Groupe Huot, les Industries Poitras, le Centre du rasoir ou encore diaMentis sont en difficultés financières ou ont annoncé leur fermeture au cours des dernières semaines.

Claude Villeneuve rappelle aussi la fin des activités chez Medicago, sans oublier le fait que le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, n’avait pas avisé le maire des déboires de cette entreprise.

« L’économie n’est pas une priorité pour Bruno Marchand. Après plus d'un an de mandat, on la cherche toujours, la vision. Dans un contexte où presque chaque journée nous amène une mauvaise nouvelle économique à Québec, c'est assez inquiétant. » — Une citation de Claude Villeneuve

Main-d'œuvre et immigration

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec avait organisé mardi un forum sur la question de la main-d’œuvre. Plusieurs acteurs économiques et politiques de la région de Québec y étaient.

Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, y a notamment exprimé son accord avec l’idée que la région puisse accueillir davantage de travailleurs étrangers.

Jonatan Julien est ministre des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Il n’y a pas de raison pour qu’on n’y arrive pas. Il n’y a pas de raison pour qu’on ne double pas, dans la région de Québec, l’immigration temporaire, économique, de toute nature , a lancé Jonatan Julien.

Absence du maire

Claude Villeneuve déplore l’absence de Bruno Marchand à ce forum. Il y avait un seul conseiller de son équipe présent. Je sens un vide quant au leadership de l'administration municipale sur la question économique. Où est le maire? Il nous avait promis un automne économique avant les Fêtes. Finalement, la montagne a accouché d'une souris , lance-t-il.

La demande d’accueillir davantage de travailleurs étrangers n’est pas nouvelle. Le maire Labeaume en avait déjà fait un cheval de bataille en 2015, sans que les gouvernements supérieurs accèdent à sa requête. Il a répété cette demande plusieurs fois par la suite.

La régionalisation de l'immigration, c'est un enjeu depuis longtemps. Mais là, on a une volonté de la part du gouvernement du Québec d'aller de l'avant. Là, on a le ministre de la Capitale-Nationale qui est au diapason. Il faut en profiter et se tourner vers le fédéral pour avoir de l'aide , martèle Claude Villeneuve.

Quelques initiatives

Depuis son entrée en poste, l’administration Marchand a lancé des projets en vue de l’intégration des travailleurs qui présentent des limitations légères. Elle a aussi créé un guichet unique d’emploi pour les 55-80 ans. On a enfin procédé à la création de groupes de travail sur la main-d'œuvre, sur la chaîne d’approvisionnement et sur la mobilité.

Or, ces initiatives auront bien peu d’effets concrets, selon le chef de l’opposition. Il craint que le manque de volonté politique de l’administration Marchand en économie ne plombe des décennies de développement.

C'est le miracle de Québec. Ça a duré plus d'une génération de croissance ininterrompue, jusqu'à la COVID. C'est quelque chose d'unique au Canada , mentionne Claude Villeneuve.

« On a peur qu'on soit en train de dilapider 25 ans de développement économique par faute de manque de vision, par faute de manque d'intérêt du maire envers la question économique. » — Une citation de Claude Villeneuve

Tramway

Même le projet de tramway, présenté comme un moteur de la relance économique, ne convainc pas l’opposition. L'administration municipale souligne pourtant depuis des années que l'implantation du tramway va entraîner la création de milliers d'emplois.

Claude Villeneuve rappelle que ce projet ne sera pas sur les rails avant 2028 et que les soumissionnaires ne seront pas tous locaux.

Il estime aussi qu’il faut prendre en compte le fait que les travaux de construction vont nuire à certaines entreprises le long du tracé.