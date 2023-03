Le conseil municipal d’Ottawa adopte une augmentation de taxes de 2,5 % pour 2023

Le propriétaire d'une maison urbaine moyenne verra ainsi ses impôts augmenter de 104 $, tandis que le propriétaire d'une maison rurale paiera 85 $ de plus. Les tarifs d'eau et d'égout augmenteront également, soit près de 38 $ pour un propriétaire urbain ou de 10 $ pour un propriétaire rural.

Parmi les grandes mesures du budget, les conseillers ont approuvé un gel des tarifs du transport en commun, tout en rendant le transport gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Une augmentation du financement des organismes de services sociaux et du plan de lutte contre le changement climatique a aussi été actée.

Après plus de cinq heures de discussions budgétaires, le maire d’Ottawa s’est dit fier d’être arrivé à un consensus sur un budget à la fois financièrement responsable et bienveillant .

« Je crois qu'il est équilibré et abordable. Je crois qu'il respecte nos résidents et reflète nos priorités. » — Une citation de Mark Sutcliff, maire d'Ottawa

Parmi les principales dépenses de la Ville pour 2023, les services sociaux et communautaires captent 21,6 % du budget total, soit 964 millions de dollars.

Le transport en commun arrive en deuxième position avec 15,8 % du budget total, soit 706 millions de dollars, qui serviront notamment à investir dans les autobus à émissions zéro ainsi qu'à améliorer les bornes de recharge de véhicules électriques dans les stationnements et dans les garages.

Malgré l’adoption du budget, certains doutes demeurent encore notamment en ce qui concerne la participation des autres paliers gouvernementaux au financement comme il est prévu.

Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un budget serré , a déclaré M. Sutcliffe, reprenant ses propos d'il y a un mois, lorsqu'il a présenté le plan. Sans le niveau approprié de soutien de nos gouvernements provincial et fédéral, nous aurons des pressions importantes sur nos finances l'année prochaine et au-delà, en particulier dans des domaines comme le transport en commun et l'infrastructure.

Budget de la police contesté

Par ailleurs, le conseil municipal d’Ottawa a aussi adopté à 17 contre 8 le budget du Service de police d’Ottawa (SPO) pour l’année 2023. Le corps policier disposera d’un budget de 401,2 millions de dollars, ce qui équivaut à une augmentation de 15,2 millions de dollars par rapport à l’année précédente.

Toutefois, le vote ne s’est pas fait dans la plénitude. La séance du conseil municipal a dû, en effet, être interrompue pendant une trentaine de minutes mercredi matin. La raison : des militants ont fait irruption pour encourager les élus d’Ottawa à voter contre le budget du Service de police d’Ottawa.

L'un des codirigeants de 613-819 Black Hub, un groupe qui se donne pour mandat de lutter contre le racisme systémique à Ottawa, Robin Browne, est apparu en compagnie de Bailey Gauthier. Le duo a refusé d’obtempérer aux demandes du personnel de sécurité de quitter la salle.

Robin Browne et Bailey Gauthier scandaient : Ensemble, unis, nous ne serons jamais vaincus.

La police d'Ottawa est intervenue auprès des membres de l'organisation 613-819 Black Hub, qui ont été bannis de l'hôtel de ville pour un an. Photo : Frédéric Pepin

Quatre agents de police ont finalement escorté les deux activistes au terme d’une interaction pacifique. Les militants ont par la suite été bannis de l’hôtel de ville pour une durée d’un an.

Le groupe milite depuis déjà quelques années pour réduire le financement de la police d’Ottawa, entre autres.

613-819 Black Hub - qui dit vouloir défendre les droits de la population en surveillant l'hôtel de ville et la police - avait également causé des perturbations à la Commission de services policiers d’Ottawa à la fin du mois de novembre 2022.

Avec les informations de Frédéric Pepin et de CBC News