S’inspirer de l’Islande pour réduire la consommation de drogues chez les jeunes

Plus de 40 % des jeunes consommaient des substances dans ce pays nordique il y a environ 20 ans.

Ce chiffre a chuté à 5% l'année dernière après la mise en place d'un certain nombre d'initiatives communautaires dans le cadre du modèle de prévention islandais.

Le Bureau de santé Porcupine dit avoir été l’hôte récemment d’une présentation à Timmins du bureau de consultants islandais Planet Youth, à propos des interventions communautaires.

Kaidan Hardy, agent de promotion de la santé, au Bureau de santé Porcupine, affirme qu’une des initiatives consistait à créer des cafés de parents pour encourager les familles à communiquer.

En gros, c'est un espace sûr physiquement et émotionnellement où ils peuvent parler et apprendre les uns des autres sur les défis et les victoires d'élever une famille , affirme-t-elle.

Elle mentionne que les initiatives sont variées.

Ils ont fait des choses comme demander aux parents de signer des promesses de ne pas autoriser les fêtes non surveillées, de ne pas fournir d'alcool aux mineurs, de surveiller également le bien-être des autres enfants. Et ils ont augmenté le financement des sports organisés, de la musique, de la danse et surtout de l'aide aux familles à faible revenu , indique-t-elle.

Les bureaux de santé de North Bay et de Temiskaming souhaitent également adapter certaines parties du modèle de prévention islandais.

Mme Hardy dit que les bureaux de santé envisagent d'embaucher Planet Youth pour les aider à analyser les données afin de déterminer l'étendue de la consommation de substances chez les adolescents de la région.

Cela coûterait plus de 30 000 $ par an pendant cinq ans.

Les taux de consommation de substances dans le Nord de l’Ontario sont plus élevés que la moyenne provinciale , indique dans un communiqué la gestionnaire de la santé familiale, de la consommation de substances et de la santé mentale au Bureau de santé Porcupine, Laurie Dagg-Labine.

Nous sommes d’avis qu’une nouvelle approche est nécessaire pour améliorer les résultats , ajoute-t-elle­.

Depuis sa création, le modèle de prévention islandais a été adapté dans une quinzaine de pays, selon le Bureau de santé Porcupine.

Avec les informations de CBC