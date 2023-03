La Colombie-Britannique investit 150 M$ pour un service 911 à la pointe de la technologie

Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, a annoncé à Saanich, mercredi, un investissement de 150 millions de dollars pour aider les communautés de la province à adopter une nouvelle technologie 911 qui sera utilisée partout au pays d’ici le 4 mars 2025, comme le demandait le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Quatre-vingt-dix millions de dollars de cet investissement seront directement versés à E-Comm, la compagnie responsable de la répartition de 99 % des appels d’urgence en Colombie-Britannique, pour la mise à jour technologique des services 911. À terme, il sera notamment possible de texter, d’envoyer des photos et des vidéos.

Les municipalités de la province auront accès, quant à elles, à une enveloppe de 60 millions de dollars pour couvrir les coûts en personnel et en formation que va nécessiter cette nouvelle technologie.

La population britanno-colombienne bénéficiera d'un service d'urgence 911 mieux adapté aux nouvelles technologies d'ici mars 2025. Photo : Radio-Canada / Michael Mcarthur

Le ministre Mike Farnworth a vanté l’efficacité et les possibilités du nouveau système. Il sera possible d’envoyer des messages textes en temps réel. Cela permettra d’envoyer des messages de façon confidentielle et cela va aider les personnes ayant des handicaps à communiquer [avec les services d’urgence].

« Lorsque les gens font face à une situation où leur vie est en danger, ils veulent un service 911 sur lequel ils peuvent compter. C’est pour cela que nous agissons. Nous avons également des initiatives pour amener un service d’Internet à haute vitesse et le 911 dans des communautés rurales. » — Une citation de Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique

Oliver Grüter-Andrew, président et directeur général d’E-Comm, explique que cette nouvelle technologie permettra une géolocalisation précise. E-Comm a répondu à un peu plus de 2,1 millions d'appels au 911 en 2022, soit une augmentation de 1,8 % par rapport à 2021.

E-Comm dit avoir répondu à un peu plus de 2,1 millions d'appels au 911 en 2022 en Colombie-Britannique. Photo : Robert Stewart

Pénurie de personnel et temps d'attente

Aux maintes questions des journalistes sur la pénurie de personnel d’urgence et sur les temps d’attente, Mike Farnworth a répété que ce financement est destiné à la mise sur pied d’une nouvelle technologie qui rendra le service 911 plus efficace en Colombie-Britannique.

Le ministre de la Sécurité publique a ajouté que, pour ce qui est de la pénurie de personnel, d’autres stratégies sont en place pour y remédier.