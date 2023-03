Les salaires n’ont pas suivi l’inflation en 2022 au Québec

1. Les salaires n’ont pas suivi l’inflation

La rémunération horaire moyenne a augmenté de 5,8 % de 2021 à 2022, soit 1,69 $, pour s'établir à 30,96 $. Parallèlement, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 6,7 % pour l’ensemble de 2022.

Le taux horaire moyen des femmes s’est établi à 29,29 $, en hausse de 5,9 %, par rapport à 32,54 $ pour les hommes, ce qui a représenté un bond de 5,6 %.

2. La pénurie de main-d’œuvre s’exacerbe

En 2022, le nombre de postes vacants s’est accru de 25 %, pour s'établir à 241 700. Un sommet depuis 2015, note le rapport. La dernière année avant la pandémie, soit 2019, le nombre de postes vacants était de 130 700. Le bilan cible quatre industries particulièrement touchées par la pénurie de main-d’œuvre : les soins de santé et d'assistance sociale, les services d’hébergement et de restauration – durement touchés par la pandémie –, la fabrication et le commerce de détail.

3. Le plus bas taux de chômage depuis 1976

Le taux de chômage s’est établi à 4,3 % en 2022, son plus bas niveau depuis 1976. Le taux de chômage se chiffrait à 6,1 % en 2021. Le nombre de personnes en situation de chômage a diminué de 80 200 en 2022, soit une chute de 28,7 %.

4. Les travailleurs issus de l’immigration atteignent un sommet

Les personnes immigrantes occupent une place de plus en plus importante au sein du marché du travail québécois. En 2022, 859 000 personnes issues de l‘immigration étaient à l’emploi au Québec, un record depuis que sont compilées les données sur le statut d’immigration (2006). C’est maintenant près d’une personne sur cinq en emploi dans la province qui est issue de l’immigration.

On observe un taux de chômage plus élevé chez les personnes immigrantes (5,8 %) que chez les personnes natives (3,8 %). Le taux d’emploi demeure supérieur chez les personnes issues de l’immigration, se chiffrant à 65,9 % (60,5 % pour les personnes natives). Cette disparité s’explique essentiellement par un taux d’emploi supérieur chez les personnes immigrantes de 55 ans et plus.

5. La croissance de l’emploi se poursuit

Le nombre d’emplois au Québec a crû de 129 700 en 2022 pour se fixer à 4 403 100, une hausse de 3 % par rapport à 2021. Cette augmentation a été plus marquée chez les femmes (+ 67 600 ; + 3,3 %) que chez les hommes (+ 62 100 ; + 2,8 %). Le volume d’emplois de 2022 dépasse d’environ 72 000 à celui observé en 2019, avant la pandémie.