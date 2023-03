Incendie mortel à Val-des-Monts : Yvon Mercier écope d’une peine de prison à vie

La sentence a été rendue, mercredi, au Palais de justice de Gatineau.

M. Mercier sera éligible à une libération conditionnelle après 14 ans d’emprisonnement. Il est détenu depuis le 2 février 2020.

Jeudi dernier, le septuagénaire, membre à la retraite de la GRC, avait déjà été reconnu coupable de meurtre au second degré pour les morts dans un incendie de Céline Labelle et de Pierre Dupuis, tous deux âgés d'une cinquantaine d'années au moment des faits.

Les victimes ont été retrouvées sans vie, le 2 février 2020, dans les décombres d’une résidence sur la rue Mercier, à Val-des-Monts. La résidence incendiée appartenait à l’accusé.

Des documents consultés par Radio-Canada ont permis de savoir que les victimes et M. Mercier se connaissaient et étaient en litige. Selon des documents de la Régie du logement du Québec, M. Mercier, Mme Labelle et M. Dupuis s'affrontaient pour une affaire de loyer en retard et de résiliation du bail.

Avec les informations d'Alexandra Angers