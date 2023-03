Hausse possible de 15 % des quotas de crabe des neiges dans la zone 16

Le directeur général de l'Office, Jean-René Boucher, indique que les relevés post-saisonniers de Pêches et Océans Canada (MPO) laissent croire que le crabe des neiges est en reconstitution.

Après un creux de quelques années, cette espèce entame une nouvelle période de croissance dans l'estuaire et dans le nord du golfe du Saint-Laurent.

Les biologistes du MPO ont recommandé d'augmenter les quotas de pêche dans la plupart des zones.

Cette nouvelle a de quoi susciter de l'optimisme parmi les pêcheurs de la Côte-Nord.

Depuis l’année passée, on commence à voir des perspectives intéressantes, se réjouit Jean-René Boucher. On a eu une petite hausse de quota l’année dernière. Cette année, les signes sont encore plus encourageants. On voit que la hausse du cycle est bien entamée. C’est très bon pour les années à venir , ajoute-t-il, enthousiaste.

« On voit du crabe au fond [de l’eau] qui n’est pas pêchable tout de suite, mais ça nous permet de croire que les prochaines années vont être encourageantes du côté de la capture. » — Une citation de Jean-René Boucher, directeur général de l’Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16

Jean-René Boucher, directeur général de l’Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Il souhaite que le MPO établisse un quota qui permettrait de concilier la protection de l’espèce et l’économie.

Il faut trouver l’équilibre entre la préservation de la biomasse et nous, du côté de la pêche, pour les pêcheurs, les travailleurs d’usine et les communautés , ajoute Jean-René Boucher en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

Une carte des zones de pêche au crabe des neiges dans le golfe du Saint-Laurent. La zone 16 s'étend de Pointe-des-Monts à Natashquan. Photo : Pêches et Océans Canada

Saison moins difficile pour les crabiers nord-côtiers?

L’année dernière, les pêcheurs avaient notamment dû composer avec le prix du carburant et des appâts plus élevé qu'à l'habitude. Le printemps dernier, les crabiers n'avaient pas non plus reçu le montant qui était prévu au débarquement lors du début de la saison.

Même si on augmente le quota de 15 %, ça ne viendra pas pallier [notamment] le prix du débarquement, l’inflation, la hausse du prix du carburant et les coûts de la main-d’œuvre , estime Jean-René Boucher.

Il précise toutefois que les pêcheurs de la zone 16 comptent prendre le large prochainement, malgré la hausse des coûts d'exploitation.

La zone 16 s'étend de Pointe-des-Monts à Natashquan.