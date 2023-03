Du 18 février au 5 mars 2023, l’Île-du-Prince-Édouard est hôtesse des Jeux du Canada. Comme le rappellent nos archives, la plus petite province du Canada a déjà tenu ce rôle lors des Jeux d’hiver 1991 et des Jeux d’été 2009.

Des Jeux dans le berceau de la Confédération

Les premiers Jeux du Canada ont été organisés dans la ville de Québec en 1967.

Programmés tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada constituent le plus important événement multisports au Canada et l’ultime compétition sportive entre les provinces et territoires.

Le 17 février 1991 a lieu la cérémonie d’ouverture des Jeux d'hiver du Canada dans la ville de Charlottetown.

Si d’habitude, l’organisation des jeux nationaux est confiée à une ville en particulier, ce n’a pas été le cas en 1991.

Cette année-là, c’est l’ensemble de la province qu’on surnomme le berceau de la Confédération qui a tenu les 7es Jeux d’hiver du Canada.

Extrait avec trois reportages sur les disciplines sportives présentées aux Jeux d'hiver du Canada à l'Île-du-Prince-Édouard en 1991

Le 17 février 1991, la télévision de Radio-Canada présente l’émission Les Jeux du Canada.

Animée par Pierre Dufault, l’émission diffuse notamment la cérémonie d’ouverture de l’événement.

Dans cet extrait, on peut voir Pierre Dufault mettre en contexte ces 7es jeux d’hiver canadiens

Trois journalistes accompagnent Pierre Dufault.

Marie-Josée Turcotte, Gordon Sawyer et Jean-Philippe Peretti proposent des reportages sur les villes de Charlottetown et de Summerside où se dérouleront les compétitions.

On apprend aussi que les athlètes s’affronteront dans 19 disciplines sportives différentes, dont le biathlon et la nage synchronisée, dans lesquelles la délégation québécoise part favorite pour monter au podium.

Du 15 au 29 août 2009 a eu lieu la 11e édition d’été des Jeux du Canada à Charlottetown et Summerside.

Reportage du journaliste Jean-Philippe Martin sur la cérémonie d'ouverture des Jeux du Canada de 2009

À cette occasion, Le Téléjournal Acadie présente le 15 août 2009 une émission spéciale animée par Martine Bouchard des studios de Moncton.

Le reporter Jean-Philippe Martin souligne, dans sa conversation avec Martine Bouchard, que 4 400 athlètes, entraîneurs et accompagnateurs se sont retrouvés à l’Île-du-Prince-Édouard pour tenter de remporter les médailles décernées dans 18 disciplines diverses.

C’est devant la gouverneure générale et du premier ministre du Canada, Michaëlle Jean et Stephen Harper, que les délégations des 10 provinces et des territoires du Canada ont défilé lors de la cérémonie d’ouverture.

Dans son discours, la gouverneure générale a rappelé que le 15 août coïncidait avec la fête nationale de l’Acadie.

Elle a donc tenu à prononcer des souhaits particulièrement chaleureux aux populations francophones de cette région du Canada.

Il y avait d’autres raisons de célébrer à l’inauguration des Jeux d’été de 2009.

Les autorités fédérales et provinciales avaient profité de l’occasion pour rénover ou construire des infrastructures sportives qui manquaient alors cruellement sur l’île.

Ces initiatives gouvernementales ont fait énormément plaisir aux athlètes de la province qui profiteraient de celles-ci pour améliorer leurs performances.