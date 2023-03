Un patient aux urgences d’un hôpital de Winnipeg est mort en attendant des soins

Les infirmières du plus grand hôpital du Manitoba affirment qu’elles sont tellement débordées qu’elles ne peuvent tout simplement pas garder un œil sur tout le monde en permanence.

Un porte-parole de l’organisme Soins communs Manitoba déclare qu’un examen initial des circonstances entourant cet événement est en cours.

Bien que la loi sur la protection de la vie privée nous empêche de parler des détails du cas d’un patient, nous sommes en mesure de confirmer que nous enquêtons sur un incident critique potentiel qui s’est produit pendant une heure, le 27 février dernier, au service des urgences de cet hôpital , précise-t-il par courriel.

Selon la présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson, il s’agit d’une nouvelle troublante, mais pas inattendue non plus .

Cela fait un certain temps que j’entends les infirmières des urgences me dire qu’elles craignent qu'il y ait des incidents comme celui-ci, simplement en raison des conditions de travail et du manque de personnel pour surveiller les patients , ajoute-t-elle.

« Je présente mes condoléances à la famille pour ce qui s’est passé. C’est une honte que notre système de soins de santé soit tombé dans un tel délabrement. » — Une citation de Darlene Jackson, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba

Darlene Jackson rappelle que, trop souvent, le personnel des urgences doit s'occuper de patients qui devraient se trouver dans un département de l'hôpital, plutôt que dans les couloirs de l'urgence, où ils occupent un lit, doivent être changés, nourris et soignés. Les infirmières courent alors partout pour répondre à la fois aux patients qui ont besoin de soins urgents et à ceux qui attendent un lit dans une unité.

Ce qui se passe, c’est que ces patients arrivent, ils sont malades, ils doivent être admis, et il n’y a pas d’endroit où les mettre. Ils finissent donc par atterrir dans le service des urgences, ce qui engorge bien sûr la salle d’attente , explique Darlene Jackson.

Les infirmières essaient de rapprocher les patients les plus malades les uns des autres, où elles peuvent les surveiller, et de déplacer les patients plus stables vers d’autres zones, mais ce n’est pas toujours possible.

Certains patients restent assis [aux urgences] pendant 12 à 15 heures , estime Darlene Jackson.

La situation est la même dans tous les hôpitaux de Winnipeg, dit-elle.

Vous ne trouverez pas un service d’urgence dans cette ville qui n’a pas de patients dans les couloirs à l’heure actuelle. C’est une réalité de notre système de soins de santé en ce moment, qui montre bien la pénurie d’infirmières , dit-elle.

Avec les informations de Darren Bernhardt