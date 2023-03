Ottawa et la Saskatchewan s’entendent sur un investissement de 5,94 milliards $ en santé

En concluant cette entente de principe, le Canada et la Saskatchewan s’engagent à respecter le plan établi le 7 février dernier, indique le communiqué de presse.

Cela permettra d’offrir des services de santé familiale de grande qualité lorsqu’ils en ont besoin, notamment dans les zones rurales isolées et pour les communautés mal desservies , peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le gouvernement fédéral précise que cette entente s’étalera sur 10 ans.

Cet accord permettra de moderniser notre système de santé, d’améliorer l’accès aux services de santé familiale et de santé mentale, de réduire les retards accumulés en chirurgie et de soutenir les travailleurs de la santé. Améliorer la qualité des soins, c’est aider les gens de la Saskatchewan et l’ensemble de la population canadienne à vivre plus longtemps et en meilleure santé , déclare le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos.

L'entente comprend un versement complémentaire de 61 millions de dollars par le biais du Transfert canadien en matière de santé (TCS), afin de répondre aux besoins urgents, notamment dans les hôpitaux pédiatriques et les salles d'urgence, ainsi qu’aux longs délais d'attente pour les opérations chirurgicales.

Selon les deux gouvernements, des améliorations sont visées dans quatre secteurs, pour offrir à la population de la Saskatchewan :

des services de santé familiale de grande qualité lorsqu’ils en ont besoin, notamment dans les zones rurales et isolées et pour les communautés mal desservies;

un personnel de santé résilient et soutenu qui leur offre des services de santé efficaces, sécuritaires et de grande qualité;

un accès en temps opportun à des services en matière de santé mentale, de consommation de substances et de traitement des dépendances qui sont équitables et de grande qualité;

un accès à leurs renseignements personnels électroniques de santé qui sont échangés entre les professionnels de la santé qu’ils consultent.

Cité dans le communiqué, le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, affirme que la province investit massivement pour mettre en place un système de santé plus fort et plus résilient, et qui fonctionnera pour tous les résidents de la province.

Cette entente de principes avec le gouvernement fédéral est une étape majeure en vue d'améliorer et d'accélérer le travail déjà entamé , ajoute Paul Merriman.

Le 7 février 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 198,6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds, pour améliorer les services de santé offerts à la population canadienne.