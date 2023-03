Dépression saisonnière : trouver un second souffle lorsque l’hiver se prolonge

Il est vrai que le manque de lumière et de soleil, la pluviométrie importante ou les épisodes neigeux à répétition impactent notre santé mentale au quotidien.

C’est ce qu’on appelle une dépression saisonnière, et cela se traduit par une baisse de moral, de l’ennui, souvent accompagné d’un besoin de sommeil , explique la Dre Katherine Rouleau, médecin de famille à Toronto, à l'émission de Y a pas deux matins pareil. D’autres manifestations peuvent s’y ajouter comme le manque d’appétit ou au contraire l’hyperphagie.

Mars, le mois de trop

La fluctuation entre embellies et tempêtes de neige sur une longue période joue également sur notre morale, et plus l’hiver se prolonge plus on puise dans nos ressources.

Mars est d’ailleurs le mois le plus chargé de l’année dans le cabinet de Julia Santo, psychologue clinicienne et psychothérapeute. On a une forte demande de consultations parce que les gens sont fatigués, leurs dernières vacances remontent à Noël et donc ils sont à bout, surtout qu’il n’a pas fait beau cette année !

Et cela peut impacter aussi bien les interactions familiales que professionnelles : les gens sont plus irascibles, prennent les choses de manières personnelles. Tout est pesant.

Tout le monde peut être concerné par la dépression saisonnière, à différents degrés, insiste la psychologue clinicienne. Évidemment, plus l’hiver se prolonge, plus on risque d’y être sujet.

Les changements météorologiques d’une semaine sur l’autre n’aident pas, comme lorsqu’après le redoux en Ontario de la fin de semaine dernière, un épisode de neige et de pluie verglaçante s’abat sur la région le surlendemain, avec en plus un ciel bas et gris. Le corps n’a pas le temps de s’habituer , ajoute Julia Santo.

« Le peu de vitamine D que le corps a emmagasiné est vite épuisé, et c'est une vitamine qui ne se stocke pas. » — Une citation de Julia Santo, psychologue praticienne

L’horloge biologique est mise à rude épreuve lorsque le différentiel de luminosité est trop important sur une courte période.

Mais comment faire pour tenir sur la longueur ? Évidemment le plus simple est de partir chercher le soleil ailleurs, mais d’autres solutions moins onéreuses existent. J’encourage mes patients à identifier leurs besoins vitaux et qui leur font du bien au quotidien : ça peut être aller au cinéma, au restaurant, aller boire un café avec des amis, partager un bon moment de qualité avec sa famille , explique Julia Santo.

Charge à eux ensuite de piocher dans cette liste pour se donner du baume au cœur en cas de coup au moral. Les activités en intérieur sont également vivement conseillées, on peut organiser des repas à son domicile avec ses amis , conseille la psychologue clinicienne.

S'imposer une discipline

Une autre solution est de s’imposer une routine quotidienne, faite de sport et de sorties régulières, une heure par jour, de préférence lorsqu’il fait soleil, pourquoi pas pendant la pause déjeuner. Pour la Dre Katherine Rouleau, si on se sait sujet à de telles baisses de régime : on essaie de passer plus de temps dehors. On se gorge de soleil. On essaie aussi de dormir régulièrement, ça peut amplifier les symptômes si on dort mal.