Ingérence étrangère : le Bloc réclame de nouveau une enquête publique

À quelques heures de la reprise des travaux du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC) sur l'ingérence étrangère dans le processus électoral canadien, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, réitère la demande de son parti pour la tenue d’une enquête publique et indépendante.

Selon M. Blanchet, qui s’adressait mercredi aux médias à Ottawa, le gouvernement Trudeau, s’il décide d’aller de l’avant, devra faire en sorte que la personne qui présidera les travaux soit sélectionnée avec l’aval du Parlement et des élus .

Il me semble nécessaire de réitérer […] l’invitation au premier ministre à accéder à la demande que fait le Bloc québécois, que fait aussi le NPD, de mettre en place une enquête publique et indépendante , a déclaré le chef bloquiste.

« Je pense que le gouvernement n’a rien à perdre à faire cet exercice. Je pense qu’il aurait en main un outil pour établir la confiance des gens envers le système électoral. » — Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois.

Les conservateurs, pour leur part, n'ont pas encore demandé officiellement d'enquête publique sur une possible ingérence de la Chine lors des dernières élections.

Cette nouvelle demande pour la tenue d’une enquête publique sur de présumées manœuvres chinoises pour influencer le cours des élections fédérales de 2019 et 2021 en faveur des libéraux survient alors que le Comité permanent de la procédure doit poursuivre cet après-midi son examen sur l’ingérence étrangère lors des dernières élections fédérales au Canada.

Le comité doit interroger des hauts fonctionnaires des Affaires étrangères, de la Sécurité publique, de la GRC ainsi que la conseillère en sécurité nationale et au renseignement Jody Thomas, la directrice exécutive au Renseignement et police internationale de la Gendarmerie royale du Canada, Adriana Poloz et Adam Fisher, directeur général, Évaluation du renseignement au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Le 21 février dernier, le PROC a annoncé qu’il convoquait les agences de sécurité nationale et les ministres du cabinet Trudeau pour témoigner de l’influence présumée de la Chine lors des dernières élections fédérales.

Cette décision unanime du Comité fait suite à un reportage publié par le Globe and Mail qui indiquait que la Chine aurait œuvré lors du dernier scrutin fédéral pour que des candidats conservateurs considérés comme hostiles à Pékin soient défaits et pour contribuer à faire réélire un gouvernement libéral minoritaire au Canada.

Le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre a par conséquent convenu d’inviter la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et le ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc pour une autre série de questions.

Le comité a également convoqué le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, des représentants d’Élections Canada et des organismes de sécurité nationale, dont la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service canadien du renseignement de sécurité.

Le comité des Communes étudie depuis novembre dernier l’ingérence étrangère dans les précédentes élections fédérales, en 2019.

Le gouvernement Trudeau, de son côté, s’en remet aux conclusions d’un groupe d’experts composé de hauts fonctionnaires fédéraux chargés de signaler les incidents d'ingérence étrangère lors des élections fédérales de 2021. Selon le rapport d’enquête dirigé par Morris Rosenberg, un ancien haut fonctionnaire choisi en 2022 par le gouvernement pour mener les travaux, le gouvernement n’a pas observé d’activités nuisant à la capacité du Canada de tenir des élections libres et justes pouvant atteindre le seuil requis pour procéder à une annonce publique .

Des conclusions qui ne rassurent pas l’opposition dans la mesure où la Chine est reconnue pour déployer des tactiques d’ingérence impliquant l’intimidation de membres de la communauté chinoise canadienne ou le recours à des mandataires pour influencer des candidats ou des électeurs, apprend-on dans le rapport.

Ce rapport donne une vision qui pourrait avoir l’air apaisante, qui fait abstraction de certains éléments historiques et qui souffre beaucoup d’un déficit de crédibilité pour deux raisons, a expliqué Yves-François Blanchet. Les travaux du groupe de travail n’étaient pas publics et s’il est un enjeu qui doit être public et transparent, c’est bien celui du processus électoral .

Et d’autre part, sans juger des états de service de M. Rosenberg, il est évident que sa proximité avec la Fondation Pierre Elliott Trudeau qui aurait reçu des sommes de donateurs d’origine chinoise, ce qui en soi n’est pas l’objet de l’enquête, mais crée une apparence de proximité et permet de se poser des questions sur sa véritable indépendance.

De récentes révélations du Globe and Mail font en effet état d'un don d'un million de dollars fait par un milliardaire chinois à la Fondation Pierre Elliott Trudeau au moment où Morris Rosenberg en était le président. Selon le Globe and Mail, le milliardaire chinois Zhang Bin aurait agi à la demande d'un diplomate chinois avec la promesse de se faire rembourser ce don par le gouvernement chinois.