Vancouver adopte une hausse de 10,7 % des impôts fonciers

Alors que la Colombie-Britannique dévoilait son budget provincial mardi après-midi, la Ville de Vancouver a également adopté son budget, qui comprend la plus importante hausse des impôts fonciers des cent dernières années.

Le conseil municipal a voté mardi en faveur du budget, qui prévoit une augmentation de 10,7 % des impôts fonciers. Le conseil avait précédemment parlé d’une hausse de 9,7 % des impôts, mais a voté en faveur d’un amendement mardi.

Selon la Ville, cette hausse équivaut en moyenne à 125 $ de plus par an pour les propriétaires de condominiums et 325 $ en moyenne pour les propriétaires de maisons unifamiliales.

Il s'agit du premier budget de la nouvelle administration municipale élue en octobre.

Le maire de Vancouver, Ken Sim, admet que la hausse est déplaisante, mais affirme qu’elle est nécessaire pour améliorer les services de base de la Ville. Je sais que des hausses comme celle-ci sont difficiles, a dit le maire Ken Sim en conférence de presse quelques heures après l'adoption du budget.

« Franchement, c'est plate. » — Une citation de Ken Sim, maire de Vanvouver

Le maire Sim affirme que la Ville a dû hausser les impôts en raison d'un sous-investissement des administrations précédentes pour la sécurité publique et l'entretien du réseau routier et des infrastructures sanitaires.

Le maire dit cependant que des hausses de cette importance ne deviendront pas la norme et que le conseil va explorer des façons d’économiser.

Avec les informations de Justin McElroy