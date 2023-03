Cri du coeur de préposés qui demandent l’allègement des mesures sanitaires dans les CHSLD

Ces employés ont initié une lettre qui circule en ce moment dans les CHSLD de la région et qui invite les autres employés à la signer. Dans cette lettre on peut y lire : Lorsqu’un résident reçoit un résultat positif à la COVID, il est aussitôt confiné à sa chambre. Si ce même résident partage sa chambre avec une autre personne, celle-ci se voit imposer les mêmes mesures. Nos personnes âgées en isolement ne reçoivent plus de bains ou de douche. Ils n’ont plus le droit de se rendre à la salle de bain. Le nombre de visiteurs est restreint au minimum et même déconseillé.

Au début [de la pandémie] c’était normal et on le comprenait. Maintenant, depuis trois ans, le reste de la population vit avec. Ils voulaient que la population soit vaccinée, nos personnes âgées sont beaucoup plus vaccinées que le reste de la population. Mais, les mesures n’ont pas diminué, c’est toujours aussi restrictif pour eux , explique une des deux préposées qui a initié la requête et qui souhaite garder l’anonymat.

Les deux préposées font valoir qu’une partie des résidents vivent avec d’importants problèmes cognitifs et ne comprennent pas qu’ils doivent demeurer à l’intérieur de leur chambre. Ils n’ont pas le droit de sortir, la plupart regardent les murs toute la journée, ça peut durer longtemps l’isolement , témoigne l’une des deux. Elles disent que plusieurs résidents n’ont pas de téléviseur ou de radio dans leur chambre.

Une directive de la Santé publique

Ça dure depuis trois ans, on se demande : ça va durer combien de temps… qu’ils vont les empêcher de vivre leurs derniers moments de vie? dit l’une d’elle dans un cri du coeur.

On se dit, si c’était nos parents, nous on aimerait pas ça qu’ils vivent ainsi. Ce n’est plus dans nos valeurs. Même moi, je ne voudrais pas rester là en ce moment. On vit avec eux, c’est quasiment nos proches. On est là cinq jours semaine avec eux et on voit que ce n’est pas facile pour eux et ce n’est pas facile pour nous.

Les préposées expliquent que les mesures en place sont en vigueur dans tous les CHSLD et qu’elles relèvent de la Santé publique. La lettre on va essayer de la faire parvenir là. Avec les signatures de plus de gens possibles.

En date du premier mars, environ 100 personnes avaient signé la lettre. Parmi elles, des infirmières, des préposés et des proches de patients. Ce n’est qu’une question de jours avant qu’elle ne soit remise à la Santé publique.

