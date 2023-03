Québec souhaite mieux protéger les travailleurs étrangers temporaires

Devant les cas d'abus qui ont fait la manchette ces derniers mois, Québec souhaite mieux protéger et informer les travailleurs étrangers temporaires qui sont de plus en plus nombreux. En 2022, la province en a accueilli 38 500 alors que ce nombre s'élevait à 23 300 en 2019. En trois ans, la hausse a été de 15 200 travailleurs.

Pour ce faire, les actions de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) auprès de cette main-d’œuvre, de leurs représentants et de leurs employeurs seront renforcées, a annoncé mercredi le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet.

« Je réitère que ces employés ont les mêmes droits que les travailleurs québécois et leurs employeurs ont les mêmes obligations à leur égard. » — Une citation de Jean Boulet, ministre du Travail

L'élu n'a pas manqué de souligner que ces actions confirment l’importance qu’on accorde aux travailleurs étrangers temporaires .

Entre autres mesures, l'Escouade prévention auprès des travailleurs étrangers temporaires devient permanente. Son mandat sera aussi élargi pour rejoindre ces salariés et leurs employeurs dans un plus grand nombre de secteurs d’activité économique, comme le commerce de détail, l’hébergement, la restauration, la santé et l’assistance sociale, le manufacturier, la fabrication d’aliments, en plus de l’agriculture.

Son mandat sera aussi élargi à la grandeur du Québec alors qu'au départ seulement sept régions étaient couvertes.

Plus de surveillance et d'encadrement sur le terrain

Ces décisions s'accompagnent d'interventions sur le terrain. Les inspections seront plus nombreuses, a dit M. Boulet, et l'équipe en place s'est vue confiée des renforts, rendus nécessaires par la croissance du nombre d'employés temporaires.

Afin d’accroître la force d’intervention de l’Escouade, une dizaine d’agents de prévention s’ajouteront pendant la période estivale à l’équipe permanente, déjà composée d’une douzaine de conseillers en prévention, afin de joindre plus particulièrement les travailleurs étrangers du secteur agricole.