Les Maple Leafs jouent le tout pour le tout en vue des séries

Jamais ne l'avait-on vu aussi actif à l'approche de la date limite des transactions dans la LNH . Dubas avait, certes, fait des échanges à pareille date ces dernières années, mais pas autant. Il en a bouclé cinq depuis le 17 février et non des moindres.

Il a d'abord fait l'acquisition de Ryan O'Reilly et Noel Acciari, des Blues de Saint-Louis, puis de Jake McCabe et Sam Lafferty, des Blackhawks de Chicago. Mardi, il a aussi mis la main sur les défenseurs aguerris Luke Schenn et Erik Gustafsson lors d'une journée où il a conclu trois échanges distincts.

O'Reilly était capitaine des Blues avec lesquels il a gagné la Coupe Stanley en 2019. C'est un leader et un joueur hors pair, surtout en éliminatoires. Acciari, McCabe, Lafferty et Schenn sont tous des joueurs robustes. Schenn est d'ailleurs le meneur au chapitre des mises en échec dans la LNH cette saison.

En septembre, Kyle Dubas parlait de cette saison comme d'une autre chance de changer la perception de l'équipe . Il a rempli sa part du contrat, dont il écoule la dernière année d'ailleurs, avec ces transactions.

Son équipe est désormais plus aguerrie, plus robuste, plus complète et plus compétitive. Elle est, sur papier à tout le moins, ce qu'elle n'était finalement pas ces dernières années en séries éliminatoires.

On joue le tout pour le tout (''all in'') , a dit O'Reilly, l'une de ces nouvelles acquisitions, mercredi à Edmonton.

Le directeur général Kyle Dubas joue le grand jeu cette année. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le format des éliminatoires étant ce qu'il est, les Leafs devraient de nouveau affronter le Lightning de Tampa Bay au premier tour. Et s'ils l'emportent, ils rencontreront probablement les Bruins de Boston au tour suivant, une équipe qui connaît actuellement l'une des meilleures saisons de l'histoire de la ligue.

La tâche est titanesque, mais Dubas ne s'en plaignait pas lorsqu'il a rencontré les journalistes à Seattle lundi. C'est bon pour les amateurs, pour la ligue et pour ses joueurs aussi, disait-il.

L'expérience sera en quelque sorte de leur côté. Certains joueurs des éditions passées de l'équipe, dont Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares, William Nylander et Morgan Rielly, pourront puiser dans leurs souvenirs pour se motiver, mais l'ajout de nouveaux, champions de la Coupe Stanley par les années passées en O'Reilly et Schenn, par exemple, devrait aussi aider l'équipe dans les moments importants.

Les joueurs que nous avons acquis apportent beaucoup à notre équipe. Beaucoup de caractère, beaucoup de cran, de polyvalence et d'expérience. Je crois qu'on a doublé le nombre d'enfants que nous aurons dans la salle réservée aux familles lors de nos matchs locaux. Ça témoigne de toute l'expérience qu'on a amenée! a dit l'entraîneur-chef Sheldon Keefe mercredi.

Pour obtenir tous ces joueurs, Dubas a dû céder une pléthore de choix de repêchage et deux bons jeunes joueurs en Rasmus Sandin et Pierre Engvall. C'est un prix qu'il était prêt à payer.

Je sentais que l'équipe l'avait mérité. Nous devions la placer dans la meilleure position possible et je préférais échanger des choix plutôt que de piger dans notre banque d'espoirs , a-t-il dit à la suite de l'échange avec Saint-Louis.

Les joueurs ont, certes, reçu le message envoyé par leur patron. Auston Matthews et William Nylander l'ont signifié aux journalistes mercredi.

Il a fait beaucoup de bon travail. Il n'a pas eu l'air de prendre un seul jour de congé , a lancé à la blague Nylander. C'est à ça que ça se résume, les séries éliminatoires, et nous devons passer le premier tour. Tout le monde est concentré là-dessus.

C'est une route à double sens. On reconnaît la confiance et l'espoir qu'il a à notre égard, et pour nous; on veut lui rendre la pareille et lui donner raison , a dit Matthews.

Les Maple Leafs pourraient encore conclure un autre échange d'ici à la date limite, vendredi à 15 h, alors qu'ils comptent 12 attaquants et 9 défenseurs au sein de leur formation. Dubas a encore le temps de passer un appel. Après quoi, ce sera au tour des joueurs de passer de la parole aux actes.