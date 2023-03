Un piéton gravement blessé après avoir été heurté par un autobus à Saskatoon

Un piéton de 30 ans heurté par un autobus de la société Saskatoon Transit près de l'Université de la Saskatchewan, mardi, a subi de graves blessures et a été hospitalisé. La police a ouvert une enquête.

Dans un courriel, la police indique avoir répondu à un signalement selon lequel un autobus a heurté un homme vers 10 h 45 mardi matin, à l'intersection de Collège Drive et de l'avenue Cumberland Nord.

La Ville de Saskatoon a déclaré dans un communiqué de presse que Saskatoon Transit coopère à l'enquête policière. Aucune accusation n'a été portée contre le conducteur de l'autobus.

Saskatoon Transit mène sa propre enquête interne pour déterminer la cause et l'évitabilité de l'accident, ce qui est une pratique courante en cas de collision, souligne le communiqué.

Des services de conseil ont été mis à la disposition de l'opérateur et de notre équipe de transport touchés par cet incident , a déclaré la Ville.

Dans un courriel, l'Université de la Saskatchewan a déclaré qu'elle tendait la main aux personnes touchées et a précisé que des soutiens sont offerts sur le campus, notamment au Centre de bien-être des étudiants et au Service des affaires étudiantes et de la sensibilisation.

Un soutien aux professeurs et au personnel est aussi offert par le biais d'organismes tels que MindBeacon ou LifeWorks.