L’Université de Moncton accueille la Coupe universitaire d’improvisation

La LICUM, la formation officielle d'improvisation de l'Université de Moncton, a remporté les grands honneurs du prestigieux tournoi en 1990, 1993 et 2004.

L'histoire se répétera peut-être cette année, où l'équipe hôte affrontera les plus grands joueurs d'improvisation francophones au pays.

Au total, environ 75 joueurs seront en compétition pour ramener le trophée, ou le simple plaisir de la création improvisée. Un retour qui fait du bien après plus de deux ans de pause en raison de la pandémie.

Onze équipes universitaires seront de la partie, à ce nombre s'ajoute l'équipe championne de la dernière coupe, l'École Nationale de l'Humour, qui ne pourra participer seulement qu'en tant qu'équipe non officielle, puisqu'elle n'est pas une université au sens propre.

Randy Daniel Johnston est derrière l'organisation de la CUI 2023. Photo : Radio-Canada / Marie-Andrée Leblond

Pour le coordonnateur du tournoi Randy Daniel Johnston, c'est l'un des plus hauts niveaux d'improvisation auquel il est possible d'assister au sein de la francophonie canadienne.

Ancien joueur, celui qui travaille jour et nuit aux derniers préparatifs de la CUI aimerait voir encore plus d'équipes participer au tournoi dans les prochaines années.

Dans son monde idéal, les universités anglophones auraient au moins une équipe francophone prête à participer aux différents matchs.

Pour Randy Daniel Johnston, l'improvisation fait partie intégrante de sa vie et de son parcours.

Alors que j'étais tout jeune, j'ai rapidement été initié à l'improvisation et j'ai adoré. Une discipline qui travaille la rapidité d'esprit, la création sur le pif, de développer mon côté théâtral, et 16 ans plus tard, ça fait encore partie de moi , mentionne Randy Daniel Johnston.

Prêchant pour sa propre paroisse, le diplômé en psychologie vante les mérites d'inclusion artistique de l'improvisation. Pour lui, c'est très similaire à toute autre forme de sport.

Dans le monde de l'improvisation, tu as besoin de toute sorte de gens, tu as besoin d'une équipe balancée, comme dans n'importe quel sport, tu as besoin de défense, d'attaque. En impro, tu as besoin de gens plus verbomoteurs, qui ont de la facilité à parler, à s'exprimer, la rapidité de réaction et de réplique. Tu as aussi besoin de personne plus physique qui va être bonne à créer les lieux des environnements, il y a beaucoup plus de similitudes à d'autres formes de sports que l'on pense , ajoute le coordonnateur.

Gabriel-Vincent Deslauriers en sera à sa première participation en tant que joueur à la CUI Photo : Radio-Canada / Marie-Andrée Leblond

Pour Gabriel-Vincent Deslauriers, joueur de l'équipe étoile de Moncton, ce sera un baptême de feu vendredi. La fébrilité est palpable, mais il est prêt, ses coéquipiers le sont aussi.

Un des grands points positifs d'apporter une coupe universitaire à Moncton c'est justement de pouvoir montrer aux jeunes du secondaire et du primaire de l'improvisation de haut calibre et qu'ils se disent : ''Hey! On est capables de se rendre là nous autres aussi!'' , affirme Gabriel-Vincent Deslauriers.

La vingtaine de matchs de la CUI sont ouverts au public et présentés gratuitement à l'Université de Moncton du 3 au 5 mars 2023.