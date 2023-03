La pharma Eli Lilly réduira de 70 % le prix de certaines insulines aux États-Unis

Le fabricant de médicaments a annoncé mercredi qu’il réduirait de 70 % le prix de catalogue de l’insuline Humalog – la plus couramment prescrite aux États-Unis – et de l’insuline de marque Humulin à compter du mois de septembre prochain.

Lilly a également annoncé qu'elle réduirait à 25 $ le flacon le prix de sa version générique autorisée de son insuline Humalog à partir de mai. L'entreprise lancera également en avril une insuline biosimilaire pour concurrencer l’insuline Lantus de Sanofi.

La pharmaceutique américaine Eli Lilly est l'un des principaux fabricants d'insuline aux États-Unis. Photo : The Associated Press / Darron Cummings

C’est une bonne nouvelle pour un grand nombre d’Américains qui souffrent du diabète et qui sont confrontés depuis des années à une flambée du prix des médicaments et des frais qui les accompagnent.

Les prix de l'insuline ont plus que triplé en 20 ans aux États-Unis.

Aujourd’hui frappés par l’inflation, de plus en plus d’Américains n’ont tout simplement plus les moyens d'assumer les frais de plus de 1000 $ par année pour se procurer l’insuline dont ils ont besoin pour vivre.

Les prix sont si élevés que de nombreux Américains ont traversé la frontière au cours des dernières années pour venir acheter leur insuline au Canada, où le médicament se vend jusqu’à 10 fois moins cher que chez eux.

Expliquant qu’il faudra du temps pour que les assureurs et le système pharmaceutique appliquent ces baisses de prix, le PDG d'Eli Lilly, David Ricks, a également annoncé que l’entreprise plafonnera à 35 $ les frais mensuels d’insuline pour les personnes diabétiques qui ne sont pas couvertes par le programme de médicaments sur ordonnance de Medicare.

Ce plafond s'appliquera aux personnes bénéficiant d'une couverture d’assurance commerciale. Les personnes sans assurance pourront quant à elles trouver des cartes d'épargne pour recevoir de l'insuline au même prix sur le site Internet InsulinAffordability.com.

Le gouvernement fédéral des États-Unis, pour sa part, a imposé en janvier un plafond de prix similaire aux personnes de 65 ans et plus couvertes par le programme Medicare.

Pression sur les pharmaceutiques

Ces changements annoncés par la pharmaceutique Eli Lilly surviennent au moment où les élus américains et des groupes de défense des patients accentuent la pression sur les fabricants de médicaments pour tenter de freiner la hausse des prix.

Le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders, avait même accompagné en 2019 un groupe de diabétiques américains dans leur voyage au Canada pour se procurer de l’insuline pour attirer l’attention publique sur ce problème.

Bernie Sanders tient un flacon d'insuline lors d'une conférence de presse devant une pharmacie de Windsor, en Ontario, en 2019. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Carlos Osorio

Les réductions prévues par d'Eli Lilly pourraient apporter un soulagement substantiel , estime pour sa part Stacie Dusetzina, professeure de politique de santé à l'Université Vanderbilt, qui étudie les coûts des médicaments.

Ces baisses importantes du prix de catalogue de ces deux insulines ne devraient pas nuire outre mesure aux finances de la pharmaceutique, dans la mesure où ces insulines sont plus anciennes et doivent déjà composer avec la concurrence d’autres fabricants, croit Mme Dusetzina.

Un problème de santé publique

Fabriquée par le pancréas, l’insuline est une substance utilisée par le corps humain pour convertir les aliments en énergie. Or, les personnes atteintes de diabète ne produisent pas assez d'insuline et doivent s’en injecter. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ont besoin d'insuline tous les jours pour survivre.

Plus de 8 millions d'Américains ont actuellement besoin d’insuline, selon l'Association américaine du diabète.

Le diabète de type 2, qui frappe surtout les adultes et les personnes obèses, a été décelé chez plus de 17 millions d’Américains, selon le Center for Disease Control. Le traitement des patients atteints de diabète est devenu l'un des principaux défis du système de santé aux États-Unis.

Aux États-Unis, le diabète est l'une des maladies aujourd'hui les plus répandues. (Photo d'archives) Photo : iStock

À un point tel que l’État de la Californie explore la possibilité de fabriquer lui-même de l’insuline à un prix moins élevé. Des organismes à but non lucratif, comme Civica, prévoient également se lancer dans la production de trois insulines ne dépassant pas 30 $ le flacon.

Les fabricants de médicaments vont voir que les prix élevés ne peuvent pas persister éternellement , prévient Larry Levitt, vice-président exécutif de la fondation à but non lucratif Kaiser Family Foundation.

Lilly essaie de prendre de l'avance sur le problème et de passer aux yeux du public pour le bon gars , souligne Larry Levitt.

Basée à Indianapolis, Eli Lilly and Co. a été la première entreprise à commercialiser de l'insuline aux États-Unis, en 1923, soit deux ans après que des scientifiques de l'Université de Toronto l'ont découverte.

Les insulines Humulin et Humalog et son générique autorisé ont rapporté au total plus de 3 milliards de dollars de revenus à Eli Lilly l'année dernière et plus de 3,5 milliards en 2021.